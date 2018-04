Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg va depune marturie in Congresul american pe 11 aprlie pentru a da explciații despre rolul companiei in scandalul Cambridge Analytica și despre modul in care au fost gestionate datele utilizatorilor, scrie AFP. CEO-ul Facebook a fost presat sa dea explicații și a acceptat acest lucru.

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, nu apreciaza modul in care seful Apple, Tim Cook, a criticat strategia de afaceri a operatorului retelei de socializare de a monetiza informatiile utilizatorilor, transmite MarketWatch, preluata de News.ro. În timpul unui interviu acordat recent…

- In timpul unui interviu acordat recent la Vox Media, Zuckerberg a descris comentariile lui Cook ca fiind nesincere. ”Stiti, consider ca argumentul potrivit caruia daca nu platiti nu ne pasa de voi este extrem de nesincer. Si nu corespunde deloc adevarului”, a spus Zuckerberg. ”Realitatea este ca…

- Marea Britanie investigheaza daca Facebook a luat destule masuri pentru a proteja datele, dupa ce Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica, a spus ca firma britanica a angajata de Donald Trump a accesat ilegal informatii despre utilizatorii Facebook pentru a influenta opinia…

- "Adevarul crud este ca credem in asemenea masura in conectarea oamenilor incat orice ne permite sa conectam cat mai multi oameni intre ei si cat mai des posibil ni se pare ceva bun" - scria in iunie 2016 Andrew Bosworth, considerat un apropiat al lui Zuckerberg, in nota dezvaluita joi de site-ul…

- Facebook taie legaturile cu brokerii de date și și a schimbat setarile de securitate pentru a da consumatorilor un control mai mare asupra propriilor informații, scrie Reuters . Facebook este presata in toata lumea pentru a ajusta politica sa de date, dupa ce s-a aflat ca firma de marketing politic…

- Facebook a anuntat miercuri ca va adopta masuri suplimentare pentru o mai buna protectie a datelor personale ale utilizatorilor sai dupa ce scandalul Cambridge Analytica a afectat securitatea retelei de socializare online, relateaza AFP si Reuters. ''In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta…

- "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg (co-fondatorul Facebook), noi vom lua masuri suplimentare in urmatoarele saptamani pentru a le oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Constatarea noastra este urmatoarea: va trebui sa facem ca parametrii…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al Facebook, intentioneaza sa depuna marturie in Congresul SUA, dupa dezvaluirile ca firma de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date ale platformei de socializare in scop electoral, potrivit unei surse citate de agentia Reuters.

- Scandalul referitor la folosirea neautorizata a datelor utilizatorilor Facebook de catre consultantii politici s-a extins marti, cand un informator a declarat in Parlamentul britanic ca firma canadiana AggregateIQ a dezvoltat un program pentru tintirea alegatorilor republicani in alegerile prezindentiale…

- Co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, nu doreste sa se prezinte in fata unei comisii parlamentare britanice pentru a da explicatii privind "deturnarea" de date personale colectate de reteaua de socializare si...

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, nu va raspunde la intrebarile parlamentarilor britanici in legatura cu situatia generata de colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Directorul companiei americane Facebook, Mark Zuckerberg, a primit inca o veste proasta, care ar putea aduce dupa sine noi repercusiuni financiare. Comisia Europeana a cerut, luni, explicatii rețelei de socializare, intreband daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana figureaza printre…

- Grav afectata de scandalul privind deturnarea de date personale, compania Facebook si-a rezervat duminica o pagina intreaga de publicitate in presa britanica, pentru a prezenta din nou scuze si “regrete” din partea patronului sau Mark Zuckerberg, informeaza AFP, transmite AGERPRES . “Avem o responsabilitate:…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli. Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie digitala, cultura si media, a declarat publicatiei…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters conform News.ro . Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie…

- La mai putin de o ora dupa ce un judecator al Curtii Supreme din Marea Britanie a autorizat perchezitia, functionari ai autoritatii mentionate au intrat in sediul Cambridge Analytica, unde au ramas pana la ora trei dimineata, a declarat un purtator de cuvant al autoritatii de reglementare. 'Acum…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri un memorandum care interzice anumitor persoane transgender sa intre in serviciul militar al SUA, dar ofera putere de decizie fortelor armate privind implementarea deciziei, scrie Reuters conform News.ro . Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- ''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!'', i-a scris pe Twitter un internaut directorului Tesla, Elon Musk. ''Nu am stiut ca avem una. Se aranjeaza!'', a raspuns miliardarul. Paginile de Facebook ale SpaceX si Tesla, care aveau milioane de urmaritori, nu mai sunt accesibile, noteaza Reuters.…

- Mark Zuckerberg a iesit din mutenie si a recunoscut ca Facebook a comis erori care au permis firmei Cambridge Analytica sa colecteze informatii personale ale zeci de milioane de utilizatori ai retelei social-media. Si? Se va schimba ceva? Mai precis, sifonarea datelor a 50 de milioane de abonati Facebook,…

- Mozilla a anunțat miercuri ca suspenda publicitatea pe platforma social media Facebook, in urma scandalului legat de confidențialitatea datelor și Cambridge Analytica, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces…

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a fost gasit un pachet suspect in apropierea sediului londonez al companiei Cambridge Analytica, acuzata ca a utilizat fraudulos datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, respinge orice legatura intre partidul sau și firma de comunicare strategica Cambridge Analytica, sugerand ca aceasta companie are alte conexiuni in Romania. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea „Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta ar fi chiar culmea. Eu am inteles…

- Specialistul in colectarea si prelucrarea datelor Aleksandr Kogan, care a pus la punct o aplicatie speciala pentru colectarea datelor utilizatorilor de Facebook si a transmis informatiile companiei Cambridge Analytica, implicata in campania lui Donald Trump pentru prezidentiale, acuza compania fondata…

- CEO-ul Cambdridge Analytica, Alexander Nix, suspendat din functie. Alexander Nix, CEO-ul Cambridge Analytica, compania care ar fi primit ilegal informații despre 50 de milioane de conturi de Facebook din partea rețelei sociale, a fost suspendat. ”Boardul de conducere al Cambridge Analytica a anunțat,…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata in…

- Se ingroașa gluma pentru cofondatorul Facebook. Mark Zuckerberg a fost chemat intr-un comitet din Parlamentul britanic, pentru a da explicații privind felul in care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de compania Cambridge Analytica. Acesta se pare ca le-au utilizat apoi pentru a-l…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost chemat de membrii parlamentului din Marea Britanie sa prezinta informatii, dupa dezvaluirile legate de datele utilizate de Cambridge Analytica. Zuckerberg poate raspunde pana la data de 26 martie, potrivit The Guardian. 0 0 0 0 0 0

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

