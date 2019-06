Mark Zuckerberg, atac la guvernul SUA pe tema implicării în alegeri străine "Ca firma privata, noi nu dispunem de instrumentele pentru a opri guvernul Rusiei. Ne putem apara cat mai bine, dar guvernul nostru este cel care are instrumentele pentru a face presiuni asupra Rusiei, nu noi", a spus Zuckerberg la Festivalul Ideilor de la Aspen, in statul Colorado. 'Dupa 2016, cand guvernul nu a luat niciun fel de contramasuri, s-a trimis lumii semnalul ca la noi e deschis', a aratat seful Facebook, adaugand ca reteaua sa a observat ulterior o crestere a activitatii Iranului si a altor tari. 'Am intensificat masiv latura securitatii', a sustinut Zuckerberg, insa 'nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

