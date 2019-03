Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg a promis, miercuri, ca va transforma Facebook intr-o platforma sociala mult mai atenta cu viata privata a utilizatorilor si care va avea in centru respectarea confidentialitatii, ceea ce este o schimbare strategica pentru companie. Conform acestuia, Facebook trebuie sa devina…

- Focusul Facebook va trece in viitor de la postarile publice care stau acum la baza retelei sale sociale, la comunicarea securizata si efemera ce va putea fi folosita in special in cadrul celor trei aplicatii de chat pe care le detine. Zuckerberg a subliniat faptul ca una din cheile viitorului…

- Reteaua creata de Mark Zuckerberg in plan sa isi lanseze propria criptomoneda chiar in prima jumatate a acestui an. Proiecte de dezvoltare au si Telegram si Signal, in timp ce patronul Tesla, miliardarul Elon Musk anunta sfarsitul monedelor “clasice” in favoarea celor electronice. Facebook lucreaza…

- Utilizatorii acestui serviciu online, in numar de peste 1 miliard pe plan mondial, au la dispozitie un interval de 10 minute pentru a se razgandi si pentru a sterge mesajele in cauza. Toti participantii la o conversatie pe Messenger vor fi avertizati ca un mesaj a fost sters de autorul sau, au explicat…

- ​Facebook a anunțat ca utilizatorii vor putea șterge mesaje trimise pe Messenger, iar pentru asta au 10 minute din momentul trmiterii mesajului. Opțiunea este utila pentru cei care trimit din greșeala un mesaj altei persoane sau celor care se razgândesc și vor sa-și retraga textul sau imaginea…

- Facebook a ajuns în punctul pe care unii îl intuiau de acum câțiva ani. WhatsApp, Messenger și Instagram vor fi, pentru prima data, conectate. La nivel global, Facebook controleaza câteva platforme de peste un miliard de utilizatori. Are, întâi, Facebook…

- Serviciul de streaming Netflix a transmis News.ro un punct de vedere oficial legat de informatiile aparute in presa americana potrivit carora s-a numarat printre companiile carora Facebook le-a permis accesul la mesajele private a milioane de utilizatori, relateaza News.ro.„De-a lungul timpului…

- Facebook a permis unor companii ca Netflix, Spotify si Royal Bank of Canada acces la mesajele private ale utilizatorilor, potrivit unui raport publicat de New York Times, scrie news.ro.Aparent, Facebook a permis Spotify, Netflix si Royal Bank of Canada sa citeasca, scrie si sa stearga mesaje…