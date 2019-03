Mark Stam va canta in deschiderea Innei la Hard Rock Cafe

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si-a exprima luni satisfactia fata de anuntul Vaticanului privind deschiderea in 2020 a arhivelor sale cu privire la pontificatul controversat al lui Pius al XII-lea (1939-1958), dupa decenii de polemica legata de atitudinea acestui papa fata de Shoah, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Am asistat ieri la un simulacru a ceea ce primarul datornic Kovacs numește redeșteptarea patriotismului local. O regie impecabila in ce privește promovarea personalitaților maghiarizate și a istoriei cladirilor strict din perioada in care romanii nu avea dreptul nici la invațamant in limba materna…

- Saban Saulic, un solist cu o cariera de mai bine de cinci decenii, a murit în urma unui accident pe o autostrada din Germania. Cantecele sale l-au consacrat ca unul dintre cei mai vestiti solisti ai genului pop-folk din Serbia.

- Cel mai mare și mai important bal de caritate din Aiud s–a desfașurat in noaptea de sambata spre duminica. Participanții și sponsorii nu s-au sfiit sa doneze sume importante pentru ajutorarea celor nevoiași. Avand ca motto „Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi…” sambata, 2 februarie…

- Premierele se țin lanț in 2019, iar deschiderea de noi localuri constituie unul dintre cele mai fierbinți subiecte pentru antreprenorii capitalei. Unul dintre acestea este antrenat de deschiderea noii locații Ganesha Caffe Victoriei, un lounge bar de origine care le ofera bucureștenilor o experiența…

- Circa 30 de mii de persoane din raionul Orhei, dar și din toate colțurile Republicii Moldova, inclusiv Chișinau și Balți, au participat sambata seara la inaugurarea fastuosului Targ de Craciun de la OrheiLand, care este de departe cel mai excepțional eveniment de iarna organizat vreodata la noi in țara.

- Maluma iși impresioneaza din nou fanii. Cunoscutul cantareț columbian și-a luat tatuator personal și și-a facut un nou desen coroporal, pe gat, in timp ce se afla in aer. Maluma s-a filmat in avionul personal, in timp ce era tatuat pe gat, acest lucru fiind foarte riscant, avand in vedere ca din cauza…

- ȘOC in muzica romaneasca! FINAL la portile CERULUI pentru FUEGO! Celebrul cantareț Paul Surugiu (Fuego) nici nu se gandeste la vacanta, dimpotriva se afla intr-o perioada extrem de incacata in care are concert dupa concert. Indragitul cantareț susține un amplu turneu de colinde in marile orașe ale țarii…