Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi vrea sa aiba cateva noutati la reunirea lotului, prevazuta a avea loc luni dupa amiaza. Dupa cum v-am informat, tinand cont de datoriile uriase existente, 1,7 milioane euro, in Copou vor fi adusi in aceasta vara doar jucatori accesibili, numele mai sonore aruncate in ultima perioada…

- Partidele politice au, potrivit legii, dreptul de a închiria la prețuri preferențiale spații aflate în proprietatea administrațiilor locale. În centrul municipiului Cluj-Napoca, un oraș considerat extrem de scump, sumele platite de agenții economici pentru închirierea spațiilor…

- Drama unei romance din Aiud, ”prizoniera” in Egipt impreuna cu fiica sa de 7 ani. Dupa doi ani și-a recapatat fiica rapita de fostul soț, dar nu poate intoarce acasa • Anamaria Marossy și-a recapatat dupa doi ani fiica rapita de fostul soț, dar acum nu mai poate parasi țara africana O romanca din Aiud…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat razboi pensiilor speciale chiar in preajma alegerilor europarlamentare. Intr-un interviu pentru „Adevarul Live”, liderul social-democrat a precizat ca, desi e o problema sensibila, „aceasta pensie speciala trebuie sa nu mai existe”.

- Liderul PLUS Dacian Ciolos a explicat, la Adevarul Live, ce relatie are cu Klaus Iohannis, pe care l-a numit, zilele trecute, „un presedinte fara solutii“. Ce prevede reforma constitutionala propusa de PLUS? Cum explica esecul PNL la alegerile din 2016? In ce conditii ar putea guverna coalitia USR-PLUS…

- O romanca de 35 de ani si fetita ei de 8 ani, disparute in urma cu 3 ani, ar putea fi victimele unui criminal in serie, arestat acum de autoritatile de la Nicosia. Potrivit ziarului Cyprus Mail, este vorba de Livia ...

- Jurnalistul „Adevarul”, Liviu Avram, a explicat marti la Adevarul Live ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, iroseste referendumul cu aceste intrebari, deoarece lasa „un bulevard urias Parlamentului sa faca ce vrea el”. Acesta a motivat ce desi intrebarile „au rostul lor”, ele nu rezolva decat o…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, va vorbi, la Adevarul Live, incepand cu ora 14.00, despre bolile spitalelor de stat, controalele inopinate din unitatile medicale, situatia spitalelor regionale dar si despre noua contributie personala a pacientilor care merg in privat.