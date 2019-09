Stiri pe aceeasi tema

- Fostul congresman de Carolina de Sud, Mark Sanford, il va concura pe presedintele american Donald Trump in alegerile primare din Partidul Republican, potrivit unui anunt facut de acest politician duminica intr-un interviu la postul Fox News, transmite Reuters. "Sunt aici pentru a va spune…

- Joe Walsh, un fost congresman conservator, in prezent moderator al unei emisiuni de radio, a devenit duminica al doilea republican care il va concura pe presedintele Donald Trump pentru nominalizarea drept candidat la Casa Alba din partea partidului in alegerile din 2020, transmite Reuters.

- Are intentia sa ii ajute pe angajatii prost platiti, sa apere mediul si sa ii uneasca pe americani, dar Bill Weld, in varsta de 74 de ani, fost guvernator de Massachusetts, este poate candidatul cu cele mai putine sanse sa se prezinte la scrutinul prezidential, avand in vedere impozanta masinarie…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocând atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din rândul minoritatilor, informeaza agențiile internaționale,…

- Camera Reprezentantilor a votat pentru a il condamna pe Donald Trump in urma afirmatiilor acestuia la adresa a patru membre al Congresului Statelor Unite. Președintele SUA a respins acuzația, dar a continuat sa atace violent patru alese democrate provenite din randul minoritaților. Masura a fost votata…

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor a decis joi sa convoace pentru a depune marturie mai mult de zece colaboratori apropiati ai lui Donald Trump, printre care ginerele acestuia Jared Kushner, cu scopul de a stabili daca presedintele americana incercat sa obstructioneze ancheta asupra ingerintei…