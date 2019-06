Premierul olandez Mark Rutte a afirmat joi ca o amanare a Brexit-ului dupa data de 31 octombrie, pentru negocieri ulterioare, n-ar avea nici un sens daca succesorul premierului britanic Theresa May nu schimba ''liniile rosii'', relateaza agentia Reuters.



''Nu exista nici un fel de schimbari in toate pozitiile, nu vad ce sens are sa negociem mai mult timp'', a declarat Rutte intr-un interviu la Radio BBC.



''Daca pozitia nu se schimba, singura solutie de la masa negocierilor este actuala solutie'', a estimat Rutte, referindu-se…