Seful diplomatiei americane Mike Pompeo urmeaza sa fie primit de catre presedintele rus Vladimir Putin saptamana viitoare, in cadrul unei vizite in Rusia, a anuntat vineri Departamentul de Stat, relateaza AFP.



Secretarul de Stat american se intalneste cu Putin marti, la Soci, in sudul Rusiei, in urma unei etape la Moscova.



Pompeo intreprinde aceasta vizita in contextul in care Rusia si Statele Unite si-au multiplicat in ultima perioada schimbul de replici dure, inclusiv in dosarul venezuelean.