Mark Knopfler lanseaza albumul „Down The Road Wherever”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a lansat single-ul „Strada”, single extras de pe albumul „Gemeni”, Cabron revine cu piesa și clipul „Dayamay”. Versurile sunt scrise de Cabron, iar muzica este compusa de Mihai Andrei, in studiourile HaHaHa Production și lansata in coproducție cu Cat Music. In urma cu doua saptamani, artistul…

- Tini, renumitul star international, lanseaza albumul „Quiero Volver”, cel de-al doilea material din cariera sa. „Quiero Volver” va aduce colaborari inedite – „Quiero Volver” feat. Sebastian Yatra, „Consejo de Amor” feat. Morat, „Princesa” feat. Karol G (care a fost certificat cu aur in Argentina), „The…

- Dupa ce a bucurat fanii de pretutindeni cu hit-ul acestei veri, „Rise” feat. Jack & Jack, Jonas Blue nu s-a dezis de renumele de unul dintre cei mai buni DJ din lume si a lansat „Polaroid”, in colaborare cu Liam Payne si Lennon Stella, iar artistul nu se opreste aici – Jonas lanseaza pe 9 noiembrie…

- La un an de la concertul aniversar #IRIS40, legendara trupa rock iși respecta promisiunea facuta fanilor și lanseaza un nou material discografic, in cadrul unui concert de amploare. „Lumea toata e un circ” este titlul noului album IRIS, ce va fi lansat marți, 23 octombrie, la Hard Rock Cafe, din București.…

- Odata cu anuntul lansarii noului sau album de studio, „Down The Road Wherever”- programata pentru 16 noiembrie, Mark Knopfler isi bucura fanii cu piesa „Good On You Son”. Pe langa versurile de o frumusete coplesitoare, noua piesa a cunoscutului artist britanic urmeaza o linie melodica jucausa, perfecta…

- Seinabo Sey lanseaza cel de-al doilea album, „I’m A Dream”, un material compus din zece piese, ce reusesc sa elimine orice granita muzicala si sa combine culturi si stiluri diferite, intersectand ritmuri de soul, R&B, pop si indie. Albumul este un adevarat manifest, care trateaza subiecte de actualitate…

- „Nu pot trai fara mare.” – a declarat Alvaro Soler cu ocazia lansarii noului sau album, „Mar De Colores”, un material care confirma talentul artistului catalan de a ridica o lume intreaga la dans. Albumul „Mar De Colores” combina stiluri muzicale diferite, revolutionand ritmurile latine prin amestecul…