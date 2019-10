Mark Hurd, directorul general al Oracle, a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Mark Hurd, directorul general al Oracle și fost director general al Hewlett-Packard a incetat din viața vineri, la varsta de 62 de ani, potrivit CNN, anunța MEDIAFAX.Informația a fost confirmata de co-fondatorul Oracle, Larry Ellison. „Cu profunda durere va anunț ca Mark Hurd a incetat din…

- Directorul general al Nissan, Hiroto Saikawa, va demisiona saptamana viitoare, ca urmare a scandalului plaților necuvenite pe care le-a incasat, relateaza MEDIAFAX.Anunțul a fost facut dupa inalnirea de luni a consiliului de administrație al companiei, care i-a cerut lui Saikawa sa demisioneze.…

- Un barbat de 82 de ani din județul Vrancea, internat intr-un spital din județul Buzau, a murit din cauza virusului West Nile. Decesul a survenit saptamana aceasta, barbatul fiind internat inca din luna august, anunța MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici declara! ‘Cred ca este o dovada de iresponsabilitate’…

- Unul dintre pacienții raniți in incendiul izbucnit in noaptea de 15 spre 16 august in secția exterioara de psihiatrie a Spitalului Municipal Oradea a murit, anunța MEDIAFAX.Citește și: Așteptarea a luat sfarșit! Gabriela Firea a semnat- Investiție de milioane de euro in București . Directorul…

- Numarul cazurilor de infectie cu virusul West Nile din acest sezon a ajuns la șapte, iar una dintre persoanele infectate a murit. Decesul s-a inregistrat in județul Calarași, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, in acest an, din iunie…

- Directorul general al Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, a fost pus sub control judiciar de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un caz privind anumite fapte de coruptie din mediul privat, au precizat, […]

- Directorul general Oracle Romania, Sorin Mandruțescu, s-a prezentat, miercuri seara, la sediul DNA pentru audieri, dupa ce procurorii DNA au facut percheziții la sediul companiei, intr-un dosar care vizeaza suspiciuni de fapte de corupție in cadrul unor contracte."Nu am cum sa comentam, nu…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Yukiya Amano, a incetat din viata, a anuntat luni agentia, intr-un comunicat catre statele membre, obtinut de Reuters.