- Presedintele american, Donald Trump, l-a desemnat vineri pe Mark Esper in functia de secretar al Apararii, a anuntat Casa Alba, intr-un context de tensiuni exacerbate cu Iranul, noteaza AFP. Numirea lui Mark Esper, care l-a inlocuit marti pe Patrick Shanahan, ca secretar interimar, trebuie sa fie validata…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca intenționeaza sa-l numeasca pe secretarul pentru Armata, Mark Esper, ca secretar al Apararii, se arata într-un comunicat al Casei Albe citat de Reuters.Esper preia luni funcția de secretar al apararii, dupa demisia lui Patrick Shanahan,…

- Ministrul adjunct american insarcinat cu fortele terestre ale SUA, Mark Esper, care devine luni ministrul apararii in exercitiu, se va duce la Bruxelles saptamana viitoare pentru o intalnire a ministrilor apararii din cadrul NATO, a anuntat miercuri Pentagonul, citat de Reuters. Presedintele Donald…

- In plina tensiune in Orientul Mijlociu, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat ca il va numi pe Mark Esper in functia de secretar interimar al Apararii, dupa ce actualul detinator al portofoliului, Patrick Shanahan, a anuntat ca nu mai doreste sa ocupe functia, in urma unor acuzatii de…

- Statele Unite și Polonia au semnat miercuri o declarație comuna prin care reafirma cooperarea in domeniul Apararii, a informat președintele american Donald Trump, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Liviu Dragnea s-a retras in carapace! Informații din camera de…

- Kremlinul a contrazis marți declarația președintelui Donald Trump potrivit careia Rusia l-ar fi informat ca și-a fi retras majoritatea oamenilor din Venezuela, subliniind ca nu l-a informat oficial pe liderul de la Casa Alba despre activitatea personalului militar în Caracas. Totodata, Purtatorul…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi ca nu considera ca suplimentarea trupelor americane din regiunea Orientului Mijlociu este necesara pentru a contracara acțiunile Iranului, potrivit Reuters. „Nu cred ca vom avea nevoie (de trupe suplimentare, n.r.). Chiar nu cred. În…

- Liderul majoritatii democrate din Camera Reprezentantilor, Steny Hoyer, a declarat joi, în urma publicarii raportului lui Robert Mueller, ca punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump este "o pierdere de timp", în contextul în care în 18 luni vor avea loc noi…