- Ziarul Unirea Detalii din ANCHETA crimei de la Caracal: ”Probele ADN recoltate din butoiul cu cenușa sunt ale Alexandrei” Marius Tuca vine cu detalii din ANCHETA: ‘Probele ADN recoltate din butoiul cu cenușa sunt ale Alexandrei’ Jurnalistul Marius Tuca ofera date exclusive din ancheta privind crima…

- Jurnalistul Marius Tuca ofera date exclusive din ancheta privind crima de la Caracal și spune ca probele ADN recoltate de pe proprietatea lui Gheorghe Dinca, din butoiul unde au fost gasite mai multe ramașițe umane, aparțin Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani, rapita miercuri.“Stenogramele…

- "Stenogramele pur si simplu revolta pana la Dumnezeu. Arata foarte clar ca nu este vorba despre un criminal in serie, ci despre criminali in serie. Toti cei care au reprezentat statul roman, toti functionarii, de la cei care au raspuns la aceste telefoane si au actionat pe teren, se califica foarte…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Noi informații despre cazul criminalului din Caracal! Anchetatorii au descoperit probe ADN ce aparțin Alexandrei Maceșanu, in mașina suspectului. Acest lucru demonstreaza ca tanara a fost luata „la ocazie” de catre criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca!

- Soc total in cazul Alexandrei Macesanu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca! Inainte ca aceasta sa fi fost ucisa in Caracal, a sunat la 112, dar nu de pe telefonul ei, asa cum a crezut toata lumea.

- Detalii din ce in ce mai socante ies la iveala in cazul Alexandrei Macesanu, tanara care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca. Mama fetei a fost sunata joi, in ziua in care si adolescenta a sunat a 112, si i s-a spus ca fiica ei va pleca in strainatate cu iubitul ei.

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…