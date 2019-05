Marius Toma nu se teme de „U“ BT Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a pierdut luni, pe teren propriu, în fata campioanei en-titre, CSM Oradea, cu scorul de 87-89 (43-35), în primul meci din cinci programate în finala Ligii Nationale, informeaza News.ro.Principalii marcatori ai partidei au fost Philmore 17 puncte,…

- Echipa masculine de baschet SCM „U“ Craiova a suferit a doua infrangere consecutiva in Sala Transilvania in fața formației CSU Sibiu in semifinalele Ligii Naționale. Daca in primul meci ardelenii s-au impus cu 83-61 (19-18, 21-25, 29-9, 14-9), ieri seara ...

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a fost invinsa miercuri, pe teren propriu, de formatia SCM Craiova, cu scorul de 90-78 (46-44), in cea de-a treia partida din cinci programate in sferturile Ligii Nationale. Scorul general este de 2-1 pentru oaspeti, iar meciul patru va avea loc vineri, tot…

- Etapa a 22-a a Ligii Naționale de hadbal feminin a adus o infrangere categorica pentru gruparea Corona Brașov. Fetele antrenate de Ion Craciun au pierdut, in aceasta dimineața, chiar in Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași, meciul susținut in compania gruparii CSM Craiova. Oltencele s-au impus…

- SCM „U“ Craiova a sustinut vineri o conferinta de presa dedicata echipei masculine de baschet. La intalnirea cu mass media au fost prezenti antrenorul Aleksandar Todorov, jucatorul Porter Troupe, dar si managerul Marius Toma, care au prefatat meciul cu CSU ...

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a realizat, astazi, o noua victorie in Grupa Rosie a Ligii Nationale, trecand pe teren propriu de Universitatea Cluj si luandu si astfel revansa penru infrangerea suferita in Ardeal.Gazdele s au impus cu 72 53, la pauza 37 30, dupa ce au castigat…

- Formatia feminina SCM Craiova intalneste sambata, 2 martie, de la ora 17.30 (TVR HD), in Ardeal, pe Universitatea Cluj, meciul contand pentru etapa a 18-a din Liga Florilor. Trupa lui Bogdan Burcea este „condamnata“ sa obtina un rezultat pozitiv, ca ...