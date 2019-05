Marius Șumudică semna cu o nouă echipă în 2-3 săptămâni Marius Sumudica a anuntat, la cateva ore dupa ce a fost facut anuntul ca reziliaza contractul cu Al-Shabab, ca va semna in doua saptamani cu o noua echipa. Desi nu a oferit numele echipelor interesate, antrenorul a precizat ca va ramane in zona si nu se va intoarce in Europa. ”In 2-3 zile ajung acasa. Am nevoie de o vacanta, dupa care exista ceva oferte din zona Golfului. In 2-3 saptamani voi semna cu o noua echipa”. Anuntul rezilierii, venit duminica seara, a fost unul brusc, dar s-a realizat pe cale amiabila. Totul a fost pus la punct verbal, urmand ca luni totul sa se concretizeze… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

