STPT înființează o linie nouă de autobuz spre Dumbrăvița

În urma solicitării Primăriei comunei Dumbrăviţa, Societatea de Transport Public Timişoara (STPT) va introduce o nouă linie de autobuz, începând cu data de ... The post STPT înființează o linie nouă de autobuz spre Dumbrăvița appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]