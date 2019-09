Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep Gazișehir, a declarat ca Alin Toșca (27 de ani), fotbalistul pe care-l antreneaza la formația din Turcia, ar trebui sa joace titular in partida cu Spania pe postul de fundaș stanga. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala,…

- Marius Sumudica a facut din nou spectacol in Turcia. Antrenorul lui Gaziantep s-a pus in genunchi in asteptarea deciziilor VAR si echipa sa a castigat pe teren propriu cu 4-1 in fata lui Genclerbirligi.

- Marius Șumudica (48 de ani) a obținut prima victorie ca antrenor principal al echipei Gaziantep Gazișehir. In etapa a doua a campionatului Turciei, formația pregatita de tehnicianul roman a dat de pamant, pe propriul teren, cu Genclerbirligi, scor 4-1. Alin Toșca și Junior Morais au fost titular la…

- Dupa startul dezastruos de sezon, in care a fost umilita pe terenul lui Fenerbahce, scor 0-5, Gaziantep Gazișehir, formația antrenata de Marius Șumudica, a obținut azi prima victorie din campionat, scor 4-1 pe teren propriu cu Genclerbirligi. Cu Alin Toșca și Junior Morais titulari, echipa lui Șumudica…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep Gazișehir il dorește in continuare pe atacantul Denis Alibec, 28 de ani, in Turcia, dar suma ceruta de Astra este prea mare pentru echipa nou-promovata. „Eu le-am tot spus turcilor ca e un jucator extraordinar. Ei s-au uitat la cifre, asta l-a dezavantajat…

- Fundașul roman Alin Toșca și-a gasit echipa. Dupa plecarea tehnicianului Razvan Lucescu de la PAOK Salonic a venit și inevitabila desparțire a jucatorului in varsta de 27 de ani de campioana Greciei, potrivit Mediafax.Toșca se va alatura unui alt lot pregatit de un antrenor roman. Din acest…

- Brazilianul de 32 de ani, Junior Morais, a plecat de la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, si va juca sub comanda lui Marius Sumudica, la turcii de la Gaziantep Gazisehir.Junior Morais va evolua la Gaziantep, Gigi Becali si conducatorii clubului unde antreneaza Marius Sumudica ajungand la…

- FCSB se desparte de Junior Morais (32 de ani), la scurt timp dupa ce roș-albaștrii l-au vandut și pe Romario Benzar, achiziționat de Lecce, club din Serie A. Brazilianul va ajunge la Gaziantep, echipa preluata de Marius Șumudica. Fundașul stanga brazilian lasa cel mai titrat club din fotbalul romanesc…