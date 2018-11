Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica afirma ca FCSB va juca ultimele meciuri de acasa din 2018 la Pitești. In ultimele 3 meciuri de pe teren propriu FCSB va infrunta Gaz Metan, Viitorul și CFR Cluj. "Cred ca vom juca la Pitesti. Dupa discutiile pe care le-am avut in aceste zile, așa ar trebui. Eu am vorbit cu domnul primar,…

- Antrenorul formatiei saudite Al Shabab, Marius Sumudica, a declarat, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda, ca a primit o oferta de a prelua echipa de fotbal CFR Cluj, dar a precizat ca a refuzat pentru...

- Marius Sumudica (47 de ani) fost protagonistul unor imagini unice in Arabia Saudita. Antrenorul lui Al Shabab a fost la un pas sa lesine la ultimul meci al echipei sale, castigat cu 2-1 in prelungiri, dupa ce arbitrul a apelat la reluare video.

- Marius Sumudica a vorbit din nou despre posibilitatea ca Denis Alibec sa ajunga la Al Shabab. Antrenorul spune ca este posibil ca transferul fostului sau elev sa se faca, daca el nu va fi dat afara.

- Marius Șumudica, 47 de ani, a vorbit despre scandalul dintre Dan Nistor și Florin Bratu, petrecut dupa Poli Iași - Dinamo 1-0. (Detalii aici) Antrenorul celor de la Al Shabab a declarat ca Bratu a greșit cand l-a criticat in public pe capitanul dinamovist, dar este de parere ca și Nistor are partea…

- Marius Șumudica și Laurențiu Reghecampf fac spectacol in Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite, ambii avand maximum de puncte dupa doua etape. Al Shabab, formația antrenata de Șumudica, s-a impus cu 3-1 in partida cu Al Feiha din deplasare. Gazdele au deschis scorul dupa un autogol de coșmar al lui…

- Marius Șumudica, antrenorul saudiților de la Al-Shabab, a facut un anunț extrem de important. Echipa pe care o antreneaza are un nou președinte, care i-a promis antrenorului roman transferuri importante in pauza competiționala din iarna. "Am discutat cateva minute cu noul președinte, mi-a spus sa ma…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Budescu la Al Shabab, s-a aratat deranjat de faptul ca elevul sau n-a jucat decat 22 de minute pentru naționala Romaniei in meciul cu Muntenegru, scor 0-0, iar in partida cu Serbia, 2-2, n-a evoluat nicio secunda. "Probabil ca Budescu a fost deranajat ca n-a jucat, dar…