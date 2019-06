Stiri pe aceeasi tema

- Ramas fara angajament, dupa despartirea de gruparea araba Al Shabab, Marius Sumudica (48 de ani) se pregateste sa revina in fotbal! Antrenorul roman este dorit de Yeni Malatyaspor, echipa care a incheiat pe locul 5 ultima editie editie de campionat

- Cristian Sapunaru (35 de ani) ar putea continua in Turcia si in sezonul urmator. Kayserispor, actuala formatie a fundasului nationalei, ii ofera un nou contract. Raspunsul final il va da dupa actiunea echipei nationale, din preliminariil Campionatului European potrivit mediafax.Cristian Sapunaru…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu ar putea fi noul director sportiv al clubului de fotbal Besiktas Istanbul, a scris joi presa din Turcia. Jurnalistii turci au speculat initial in legatura cu numirea lui Lucescu in functia de antrenor al lui Besiktas, in locul lui Senol Gunes, care se va…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Shabab, a marturisit astazi ca Denis Alibec (28 de ani), atacantul Astrei Giurgiu, a fost urmarit de doua echipe din Turcia la duelul de duminica seara cu FCSB, pierdut cu 0-1. Tehnicianul, care l-a antrenat pe Alibec la Astra, in anul in care giurgiuvenii s-au incununat…

- Cotidianul sportiv Fanatik din Turcia scris ca antrenorul roman Mircea Lucescu ar fi ajuns la o intelegere cu clubul Besiktas Istanbul. Ultima data, Mircea Lucescu a fost antrenorul echipei Nationale a Turciei....