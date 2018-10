Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au stabilit un nou termen in dosarul in care Ionut Elie Zisu, fostul sef al Directiei Metale Pretioase, Pietre Pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si fost senator PNL , este acuzat de evaziune fiscala.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a castigat la Curtea de Apel un proces cu Bancpost, dupa ce a sanctionat si a eliminat o clauza abuziva dintr-un contract de credit, a declarat, joi, Marius Pirvu, presedintele ANPC, intr-un interviu acordat Agerpres

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a castigat la Curtea de Apel un proces cu Bancpost, dupa ce a sanctionat si a eliminat o clauza abuziva dintr-un contract de credit, a declarat, joi, Marius Pirvu, presedintele ANPC, intr-un interviu acordat AGERPRES. Este vorba…

- Persoanele cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani, dar fara venituri constante, vor putea contracta, fara dobanda, credite garantate de stat de pana la 35.000 de lei. Creditul poate atinge valoarea maxima de 55.000 de lei, potrivit unei ordonante de urgenta a guvernului.

- Autoritatile italiene nu au notificat oficiul consular cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de accidentul urmat de explozia unui camion pe o autostrada din Italia, in propierea Aeroportului din Bologna, iar la nivelul oficiului consular nu s-au inregistrat solicitari…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca Ambasada Romaniei in Republica Indonezia urmarește indeaproape evenimentele legate de cutremurul produs la data de 5 august 2018 in insula Lombok, menționand ca misiunea diplomatica romana a intreprins, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritatile…

- Operațiunea va fi efectuata la intervenția Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care a mers in instanța. ANPC a chemat Telekom Romania Communications in judecata in luna mai 2014, in urma plangerii unui client al companiei, nemulțumit de faptul ca trebuie sa plateasca despagubiri…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in dosarul in care procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au contestat achitarea lui Ionut Elie Zisu, fostul sef al Directiei Metale Pretioase, Pietre Pretioase…