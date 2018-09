Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, anunta ca autoritatile vor suplimenta sumele alocate pentru despagubirea persoanelor fizice si juridice care raman fara porci din cauza pestei porcine africane, in cazul in care suma de 200 de milioane de lei care este alocata in prezent nu va fi suficienta.

- Peste 200 de milioane de lei sunt disponibili pentru despagubirea fermierilor afectati de pesta porcina, dupa ce Ministerul Finantelor a alocat bani suplimentari Autoritatii Sanitar-Veterinare, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila.

- Deputatul european Siegfried Muresan (PPE / PNL) a depus astazi doua amendamente la Proiectul de buget al Uniunii Europene (UE) pentru anul 2019 prin care solicita alocarea, in total, a 110 milioane de euro pentru despagubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectati de pesta porcina…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a solicitat, la Bruxelles, sprijin financiar concret pentru fermierii romani afectati de virusul pestei porcine africane si de masurile radicale de interventie ce au trebuit luate.