Marius Paşcan (PMP): Am atacat în justiţie înfiinţarea neconstituţională…

Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca a atacat in justitie "infiintarea neconstitutionala" a Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures.



"Am invocat si o exceptie de neconstitutionalitate. In acest sens, aratam ca, dupa modificarile aduse prin OUG nr. 48/2018, au fost emise 4 acte administrative cu caracter individual, care au condus la infiintarea si apoi functionarea Liceului Teologic Romano-Catolic 'II. Rakoczi Ferenc'. Consideram ca motivul real pentru care au fost adoptate…