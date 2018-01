Stiri pe aceeasi tema

- Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a postat pe Facebook un mesaj extrem de dur, in care ii ia apararea premierului Mihai Tudose si spune ca "Responsabilitatea actului de guvernare aparține Primului Ministru și echipei sale, orice decizie guvernamentala trebuie luata in interiorul Guvernului.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, presedinte al organizatiei judetene PSD Constanta, a afirmat, sâmbata, ca "premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie sa aiba si decizia". "Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discutie serioasa…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari dupa ce ambasadorul roman la Budapesta a fost convocat de catre autoritațile ungare. ”Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag atentia asupra responsabilitatii pe care o au autoritatile centrale si locale din tara noastra pentru asigurarea…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat vineri, la Bucuresti, „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania”.

- Comisia Europeana (CE) a transferat, la finalul anului trecut, Romaniei suma de 454.061.256 euro, reprezentand rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plata intermediare transmise de Autoritațile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice…

- Tudose: „Descoperirile sunt inimaginabile! Intr-un interviu pentru Antena 3 premierul Tudose a spus ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”.Dosarul a fost trimis deja la DNA, fiind…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Structural Consulting Group au organizat, la Bucuresti, cea de-a doua editie a Galei Fondurilor Structurale. Gala este parte a campaniei "Succesul e... MOLIPSITOR!" un proces interactiv de descoperire, impartasire si apreciere a bunelor practici si a impactului…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Țarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale. Șeful Executivului a subliniat in acest context ca Romania inregistreaza cea mai mare creștere economica…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii scrie premierului Tudose: Folosiți-va funcția pentru a stopa atrocitațile propuse prin modificarea legilor Justiției!, i-a transmis președintele PNL șefului Executivului, in scrisoarea deschisa. Va prezentam scrisoarea deschisa transmisa de liderul Opoziției premierului…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a României, precizând totodata ca "mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica". "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent…

- Iata mesajul integral al lui Lazar, publicat pe site-ul Ministerului Public: „Mesaj al procurorului general referitor la independenta procurorilor. Independenta si autonomia parchetelor, corolar al independentei judecatorilor Exista o legatura clara intre statul de drept si independenta…

- Dupa ce Regele Mihai I a incetat din viața marți, 5 decembrie 2017, autoritațile din Romania au anunțat ca vor urma trei zile de doliu național. Afla cand vor fi acestea și ce inseamna, de fapt, zi de doliu național. Doliu național dupa moartea Regelui Mihai I Premierul Mihai Tudose a anunțat azi, in…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se doreste menținerea in anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB. "Aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale in sistemul…

- Programul Educație 2014-2021 a fost lansat oficial ieri, in prezența Excelenței Sale Lise Nicoline Kleven Grevstad, Ambasadorul Norvegiei in Romania și a ministruui delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica. Printre participanți s-au numarat și partenerii de program Veena Gill de la Norwegian Centre…

- Senatul a adoptat tacit, luni, 23 de proiecte de legi, al caror termen de dezbatere si vot a expirat pe 27 noiembrie, printre care aprobarea obiectivului de investitii ”Autostrada Unirii” Iasi-Tg. Mures si sustinerea reintregirii familiei de romani cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Potrivit…

- "Este important ca implementarea proiectelor aferente Programelor Operaționale sa inceapa cat mai curand, iata de ce am accelerat ritmul de lansare a apelurilor de proiecte. Mai multe locuri de munca, in special pentru tineri, imbunatațirea nivelului de trai, modernizarea infrastructurii, respectarea…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, si Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, au avut luni o intalnire cu reprezentanti ai Asociatiei Municipiilor din Romania, ai Asociatiei Oraselor din Romania si cu reprezentanti…

- Simplificarea accesarii fondurilor europene este o preocupare importanta pentru autoritatile romane, a declarat ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, la Intalnirea Anuala cu reprezentantii Comisiei Europene, care a avut loc la Bucuresti, se arata intr-un comunicat al MDRAPFE remis…

- In Comitetul Executiv al PSD s-a prezentat o evaluare a Guvernului, la 10 luni de la instalare. Conform evaluarii, Guvernul a realizat 100 de masuri din programul de guvernare.Conform documentului PSD, Romania o creștere economica de 7%, in timp ce obiectivul asumat in programul de guvernare…

- Guvernul imprumuta 35 milioane de euro de la Banca Mondiala pentru a construi Autostrada Ploiesti-Brasov. Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un memorandum prin care isi da acordul de principiu pentru contractarea imprumutului de la Banca Mondiala pentru finantarea activitatilor preliminare…

- "Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a Legilor Justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont. Daca acțiunile Guvernului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Guvernul, care este supus unor "presiuni mari", trebuie "securizat" pentru a continua implementarea programului de guvernare, fiind de parere ca premierul nu trebuia sa vina luni sediul DNA pentru a-l susține, avand in vedere ca este…

- Viceprim-ministrul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu o delegație a Adunarii Naționale a Republicii Bulgaria, condusa de președintele Dimitar Borisov Glavchev, se arata intr-un comunicat al Guvernului roman, remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, pe agenda discuțiilor…

- Fostul premier PSD comenteaza revoluția fiscala aprobata miercuri de Guvernul Tudose. "In timp ce noi suntem preocupati de cum sa facem ca multinationalele sa nu mai plateasca deloc taxe, impozite si redevente in Romania, in timp ce diverse persoane rezista impotriva modificarilor pe…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, sa demita conducerea autoritatii de management responsabila de Programul Operational Competitivitate (POC), el aratand ca Romania risca sa piarda o suma mare de bani. „Am o intrebare catre domnul ministru…

- Statul roman va gestiona garantarea serviciilor turistice Autoritațile române lucreaza la crearea unui sistem de garantare a pachetelor de servicii turistice, ce va cuprinde un fond de repatriere, gestionat de catre stat, în condițiile în care, de la 1 iulie…

- „Pentru prima oara, la inceputul anului 2018, in Romania va fi demarat Programul pilot de depistare precoce a cancerului de san, care beneficiaza de finantare europeana nerambursabila in valoare de 21 milioane euro.(...) Programul de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce…

- ♦ Sedinta de guvern de ieri in care ar fi urmat sa fie adoptat noul Cod fiscal a fost amanata pentru miercuri, dupa ce o sedinta similara de vineri fusese anulata. Pentru guvern dedline-ul a sosit: trebuie sa decida daca fie adopta noul Cod fiscal - cu linia sa de forta tre­cerea contributiilor…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) a solicitat ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, realizarea unei evaluari a neregulilor și intarzierilor la nivelul fiecarei Autoritați de Management in vederea identificarii cauzelor absorbției extrem de slabe a fondurilor…

- Romania a absorbit, in actuala perioada de programare, 3,2 miliarde de euro, a declarat marți, pentru AGERPRES, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, prezent la Tulcea pentru a analiza stadiul implementarii mecanismului financiar Investiții Teritorial Integrate-Delta Dunarii (ITI-DD).…

- Intrebata daca Guvernul va renunta la Pilonul II de pensii, ministrul Muncii a raspuns ca nu se intentioneaza acest lucru. „Nu exista asa ceva. Pana la urma, Pilonul II este al statului, chiar daca are management privat. Cum sa renuntam? E o legislatie. Sunt foarte multi romani care apartin…

- Revenirea lui Sorin Grindeanu într-o poziție guvernamentala se face cu acordul președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a acceptat acest ”compromis”, spune Radu Tudor, dupa ce fostul premier a fost propus, luni, la șefia ANCOM, de catre Mihai Tudose. ”De ce a acceptat…

- Rovana Plumb a fost in vizita la Ministerul Fondurilor Europene, din fruntea caruia a demisionat, fiind schimbata de premierul Tudose cu Marius Nica. Desi nu mai e sefa peste Fondurile Europene, a fost respectata la sediul ministerului pe care l-a condus pana de curand ca si cum ar fi inca membra a…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a declarat joi, in timpul unui dialog cu cetatenii, ca probabil Romania ar fi avut o rata de absorbtie a fondurilor europene apropiata de 100%, "daca nu am fi permis atatea fraude in sistem".

- "Nu beneficiem de aceleași tipuri de tratamente, de aceleași scheme terapeutice — sa spunem — ca și pacienții din țarile UE care spunem noi ca sunt mai dezvoltate. Nu beneficiem pentru ca, pe de o parte, nu sunt inregistrate in Romania, nefiind atractive in Romania ca țara pentru anumite produse;…

- In cadrul intalnirii prim-ministrul a trecut in revista domeniile prioritare din perspectiva expertizei și a finanțarilor pe care instituția financiara a Uniunii Europene le poate acorda in continuare Romaniei, potrivit unui comunicat al Executivului. Totodata, premierul și miniștrii prezenți…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat miercuri, la Parlament, ca nu a urmarit la televizor ceremonia de depunere a juramantului de investitura a noilor ministri, care a avut loc cu o zi in urma la Palatul Cotroceni, dar acest lucru nu inseamna ca nu ii sustine pe acestia. "I-am votat, i-am sustinut…

- UPDATE – Noii membri ai Guvernului – Paul Stanescu la Ministerul Dezvoltarii, Felix Stroe la Ministerul Transporturilor și Marius Nica la Fonduri Europene – au depus juramantul de investitura, marți, intr-o […]

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat cele trei propuneri de ministri trimise de premierul Mihai Tudose: Paul Stanescu - Dezvoltare, Felix Stroe - Transporturi, Marius Nica - Fonduri Europene.OFICIAL: Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 17 octombrie a.c., urmatoarele decrete:…

- "Nu am sa mai merg la Cotroceni avand in vedere declarațiile politice cu totul și cu totul nefirești pentru un președinte. Ma refer la declarațiile pe care Klaus Iohannis le-a facut in ultima perioada. A reluat aceste formule care l-au consacrat in trecut. Este regretabil. Cred ca este bine sa ne…