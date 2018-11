Marius Huc, mesaj răvășitor pentru România: Greșește și acum Iata postarea integrala a jurnalistului Marius Huc: ”Sa vedeti maine ce tara perfecta avem! Si cat de mult o iubeste toata lumea! O minune pe pamant. Romania mea e imperfecta, are milioane de defecte. Si nu de ieri. Dintotdeauna. Si parca, mai ales in ultima suta de ani. Romania mea e si aceea in care, acum putin peste 100 de ani, un ministru al apararii, generalul Averescu, reprima rascoala de la 1907. Actiunea armata, ordonata de liberali, a fost excesiva, spun chiar sursele de atunci. Au murit mii de tarani, Averescu avea sa devina erou al primului razboi mondial iar PNL un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a propus impozitarea Armatei, dupa ce in urma cu cateva luni declara ca Biserica ar trebui sa plateasca impozite. Cheia in care poate fi interpretata declaratia lui Hava poate fi aceia ca Biserica Catolica, cea Ortodoxa si Armata sunt trei institutii care detin…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a spus, marti, ca in cazul in care biserica va fi impozitata nu va muri credinta, dar va face mult mai bine, in conditiile in care, in urma cu cateva luni, a propus impozitarea ei. Hava a propus si impozitarea Armatei. Mircea Hava a declarat ca multi au inteles…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a propus impozitarea Armatei, dupa ce in urma cu cateva luni declara ca Biserica ar trebui sa plateasca impozite. Cheia in care poate fi interpretata declarația lui Hava poate fi aceia ca Biserica Catolica, cea Ortodoxa și Armata sunt trei instituții care dețin…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a spus, marti, ca in cazul in care biserica va fi impozitata nu va muri credinta, dar va face mult mai bine, in conditiile in care, in urma cu cateva luni, a propus impozitarea ei. Hava a propus si impozitarea Armatei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Armata americana ar putea fi nevoita sa traga asupra migrantilor care incearca sa intre ilegal in SUA, daca acestia vor arunca in soldati cu pietre, a declarat joi presedintele SUA, Donald Trump,...

- Militari israelieni au impuscat mortal un student si au ranit alti trei palestinieni in cursul unei razii ce a avut loc miercuri intr-un sat din Cisiordania ocupata, a indicat un oficial palestinian din domeniul medical, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. Armata israeliana a afirmat…

- Mihnea Costachi a caștigat Festivalul Internațional de Sah „Florin Gheorghiu” desfașurat in acest weekend la București. Sahistul albaiulian, care de maine va incepe studiile la Academia de Studii Economice din capitala, a acumulat 8 puncte din 10 partide, fiind urmat de Gabriel Grecescu, Abramciuc Marius…

- Calendarul anului scolar 2019/2020 in Capitala va fi modificat, astfel incat scolile sa se inchida inainte de startul Campionatului European din 2020, competitie la care Bucurestiul va organiza patru meciuri, a declarat fostul international Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului, titreaza…