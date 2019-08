Marius Ghincea, noul prefect al Bucureştiului "Aveti in fata un om care stie sa isi asume deciziile legale, considerandu-ma un profesionist si aceasta chiar daca in ultima perioada s-a instalat in randul functionarilor publici frica de a-si asuma responsabilitati. (...) Nu sunt atins de aceasta tema. Faptul ca am avut curajul de a actiona o spune si cariera mea de pana acum. Sunt adeptul ideii ca faptele vorbesc de la sine si acest lucru se va observa pe parcursul activitatii pe care o voi desfasura in cadrul institutiei prefectului municipiului Bucuresti", a spus Marius Ghincea. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

