- Mediul de afaceri are cateva speranțe și extrem de puține așteptari cu privire la cum va performa viitorul guvern. Cei mai mulți antreprenori și consultanți nu privesc cu ochi buni nici prestanța profesionala a miniștrilor, fie ei noi sau vechi, și nici programul de guvernare. Cu toate acestea, mediul…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat s a nascut la 14 iunie 1970. Intre 1989 si 1994, a studiat la Facultatea Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti. In 2009, a urmat cursurile Institutului National de Administratie, noteaza…

- Întrebat daca este de acord cu învestirea în funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri al lui Radu Oprea, având în vedere ca acesta este trimis în judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani,

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de câtiva ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina în România, însa fara a preciza numele companiei. "Pentru…

- Programul Start-Up Nation, ediția 2018, va fi deschis firmelor, pentru aplicare, in luna aprilie, a anunțat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. Anul trecut au fost efectuate catre beneficiari doar 23 de plați a cate 200.000, in cadrul programului Start-Up Nation, iar restul, pana la 600…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de câtiva ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina în România, însa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care…

- Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, in cadrul unei declaratii de presa. "Pentru 2018 am stabilit…

- "Legea prevenirii a fost promulgata in decembrie 2017 si urmeaza a fi adoptata o hotarare de Guvern care va contine contraventiile care vor intra sub incidenta legii, precum si procesul verbal si planul de conformare. Azi ne mai lipsesc doar doua avize, iar saptamana viitoare vom intra cu hotararea…

- Cursul leu-euro a resimtit puternic marți schimbareaGuvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o…

- Inspectoratul de Politie Judetean Cluj organizeaza concurs/examen in vederea incadrarii, prin recrutare din sursa externa, a unui numar de 4 posturi ofițer de poliție și 2 posturi de agent de poliție, astfel: agent I la Financiar, poziția 167 din statul de organizare al unitații; agent II (contabil)…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitive Romania Start Up Nation. Activitațile finanțate, derulate…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat deruleaza, in continuare, Programul national multianual de microindustrializare. In anul 2018 aceasta schema de ajutor are un buget de aproape 74,4 milioane lei, in scadere fata de suma propusa initial , respectiv 86,2 milioane de lei. Reducerea…

- Emoticoanele (sau emoji) sunt foarte folosite in comunicarea informala, dat fiind faptul ca exprima o serie de emotii, cum ar fi bucuria, furia si teama. O buna parte din utilizatorii de internet dau mai multa atentie emoji-urilor in timpul chat-urilor informale decat cuvintelor. Dar, au emoticoanele…

- Doar 23 de intreprinzatori si-au primit pana acum banii in cadrul programului Start-Up Nation, din cei peste 8.000 de castigatori ai granturilor de pana la 200.000 de lei oferite de statul roman pentru proiectele lor de afaceri. Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA)…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va incepe dezvoltarea portalului dedicat informarii publice, aceasta fiind urmatoarea etapa in aplicarea Legii prevenirii, care a fost adoptata in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei in data de 22 decembrie…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat lucreaza, in aceasta perioada, la contraventiile si modelul planului de remediere ce vor fi incluse in Legea prevenirii, promulgata recent de presedintele Klaus Iohannis.

- Legea prevenirii care ar urma sa dea antreprenorilor posibilitatea de primi indrumari pentru anumite greseli, inainte de a fi sactionati in urma unor controale ale autoritatilor, a fost promulgata de Presedintele Romaniei, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA).…

- Gradul redus de incasare a veniturilor la bugetul de stat, ca procent in PIB este explicat, in foarte mare masura, prin incapacitatea statului de a legifera, de incasa si de a cheltui banii publici. Pe partea de legiferare, anul 2017 este cosiderat unul al “abuzurilor” in zona fiscala,…

- Programul Start-up Nation se afla in stadiul normal al derularii lui si cred cu tarie ca rezultatele pe care le va aduce intr-un interval de timp atat de concentrat in economia nationala vor fi unice in Europa, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan…

- Banca Transilvania a aprobat cele mai multe credite-punte antreprenorilor care s-au calificat la ajutoarele nerambursabile de la stat de maximum 200.000 de lei prin parogramul Start Up Nation 2017, potrivit informatiilor oficiale comunicate, miercuri, de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si…

- Firmele care s-au calificat pentru ajutoarele nerambursabile de maximum 200.000 de lei in programul Start Up Nation 2017 si au optat pentru credite-punte se confrunta cu anumite blocaje in obtinerea banilor pentru implementarea investitiilor, din cauza unei lentori la nivelul Fondului Roman de Contragarantare,…

- In urma inttlnirii cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a spus ca Romania a platit saptamana trecuta o prima transa de 766 milioane de dolari pentru sistemul Patriot, urmand sa achite, pana la sfarsitul anului inca 144 milioane de dolari.

- Programul Start-Up Nation are, in acest an, o finantare de 1,71 miliarde lei, care asigura, in temeiul legii, suportul activitatii a 10.000 de noi firme infiintate dupa 31 ianuarie 2017. O noua sesiune a programului ar urma sa aiba loc anul viitor.In cadrul programului au fost efectuate…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, considera ca ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, și-a depașit atribuțiile, "a dezinformat" și a instigat la "o ruptura in societatea romaneasca" atunci cand a afirmat ca este ingrijorat de pachetul legilor justiției…

- Angajatii din ministere vor primi de anul viitor, in medie, chiar si peste 10.000 de lei pe luna, potrivit proiectului de buget. Cel mai bine platiti sunt angajatii din Ministerul de Externe. Cei peste 2.200 de angajati vor avea un salariu mediu de aproximativ 10.300 de lei pe luna (net). Vor creste…

- UPDATE ORA 14:07 PNL a depus peste 350 de amendamente la bugetul pentru 2018, domeniile vizate fiind Educația, Sanatatea, mediul de afaceri, pensionarii și administrația locala, a anunțat senatorul Florin Cițu, dupa ședința Biroului Executiv al partidului desfașurata la Palatul Parlamentului. …

- Participarea meșterilor și artizanilor la targ este gratuita, prin schema de minimis, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat asigurand: • cheltuielile de transport pentru reprezentanții beneficiarilor și pentru produsele acestora, in valoare de cel mult 2000 lei pentru…

- Aradeanul Ioan Marin Crisan presedintele Filialei Judetene Arad a Confederatiei Patronatul Roman a participat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat la o intalnire de lucru privind cooperarea Romano-Coreana, cu accente pe: cadrul legal, cooperare in domeniul IT si…

- In Polonia tocmai a fost lansata 'Constitutia pentru Afaceri' - denumire generica data unui pachet legislativ menit sa imbunatateasca mediul de afaceri, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ambasadorul Romaniei in Polonia, Ovidiu Dranga.

- Proiectul de buget pe anul 2018 prevede, la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, schimbari destul de mari la programele nationale de finantare a firmelor mici si mijlocii cu bani de a stat. Desi nu detaliaza, propunerile preliminare plecate de la Ministerul Finantelor prezinta modificari majore la programul…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita ministrului pentru Mediul de Afaceri, comert si antreprenoriat, Ilan Laufer, sa prezinte date concrete privind implementarea programelor de antreprenoriat in invatamantul preuniversitart si universitar, proiect inclus in programul de guvernare 2017-2020, al coalitiei…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Gheorghe Racaru, director general al companiei aeriene Blue Air au avut o discuție referitoare la deschiderea unor legaturi aeriene directe Tbilisi-București și Cairo-București.Necesitatea acestor rute este esențiala…

- Statul va derula și in anul 2018 programul Start-up Nation, prin care ar urma sa acorde ajutoarele financiare de maximum 200.000 de lei unor firme mici și mijlocii, pentru investiții, dar vor fi facute o serie de modificari, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan…

- Mediul antreprenorial din Romania aniverseaza 30 de ediții Business Days București, 22 noiembrie 2017 Platforma de afaceri Business Days aniverseaza ediția cu numarul 30 in luna decembrie, la București, cu ocazia celui mai important eveniment de afaceri al anului, București Business Days 2017, ce se…

- IMM-urile pot obtine in conditii avantajoase credite de investitii in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvetian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anuntat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…

- Mediul de afaceri a resimtit in acest an si, mai ales, in ultimele luni, o lipsa de predictibilitate foarte grava, semnaleaza Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) intr-o scrisoare destinata presedintelui Klaus Iohannis.

- IMM-urile pot obține in condiții avantajoase credite de investiții in lei, de pana la 300.000 de CHF in echivalent, prin Programul Romano-Elvețian pentru IMM-uri, derulat in parteneriat cu CEC Bank, a anunțat, joi, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat…

- Sesizarea va fi depusa la Avocatul Poporului, luni, la ora 13:00, de catre purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, alaturi de presedintele Comisiei juridice a PNL, deputatul Ioan Cupsa, si presedintele Comisiei de munca a PNL, deputatul Mara Calista, potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Autoritațile din Romania și Egipt au stabilit un plan concret de acțiuni care sa determine creșterea schimburilor comerciale bilaterale, in vederea atingerii pe termen scurt a nivelului de un miliard de dolari, menținand in acest fel Egiptul ca unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata miercuri de Guvern. Bani in plus sunt alocati pentru salariile medicilor si profesorilor, pensii militare, programe de sanatate, protectia copilului si persoane cu dizabilitati. Au fost luati bani de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, respectiv…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pierde 78,5 milioane de lei la cea de-a doua rectificare bugetara a anului 2017, insa ministrul Ilan Laufer da asigurari ca are disponibile toate sumele necesare pentru platile pe anul in curs catre beneficiarii din programul Startup Nation…

- Mediul de afaceri nu se plange de nivelul fiscalitații din Romania, ci de lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal, ceea ce este mult mai grav, a declarat, marți, președintele Camerei de Comerț Romano-Germane (AHK), Dragoș Anastasiu, intr-o conferința de presa."Punand logica la contribuție,…

- Balți, 13 noiembrie 2017 - Oamenii sunt bogația acestei țari, iata de ce ne concentram pe investiții in oameni și in crearea unor noi oportunitați de dezvoltare, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu, astazi la intalnirea cu oamenii de afaceri din regiunea de

- 'Saptamana aceasta am aplicat un chestionar la care au raspuns in jur de 400 de intreprinzatori si datele arata ca 82,9% dintre ei spun ca nu au capacitatea de a mari salariul minim, 60% vor disponibiliza oameni ca urmare a acestei masuri si peste 90% au spus ca posibilitatea lor maxima de a mari salariul…

- Votul decisiv aparține Camerei Deputaților, dar, așa cum asigura reprezentanți ai Alianței politice aflata la guvernare, deputații social democrați și cei ai ALDE, care dețin majoritatea, iși vor da votul favorabil, in regim de urgența, astfel incat respectivul proiect sa devina lege. Legea va intra…