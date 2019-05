Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane participa astazi la inmormantarea creatorului de moda, Razvan Ciobanu decedat intr un accident in judetul Constanta. Razvan Ciobanu va fi inmormantat in Cimitirul Progresul din Bucuresti. Potrivit IPJ Constanta, in data de 29.04.2019, in jurul orelor 07.15 politistii au fost sesizati…

- Sunt momente grele pentru toți cei care l-au iubit și l-au apreciat pe regretatul Razvan Ciobanu. Pentru a-și lua adio de la el, fostul sau iubit a venit insoțit, caci durerea pe care o simte nu poate fi alinata cu absolut nimic.

- Marius, fostul iubit al creatorului de moda Razvan Ciobanu, a venit la biserica unde are loc slujba de inmormantare. Imbracat in negru din cap pana-n picioare, acesta nu și-a putut ascunde durerea. Marius, fostul partener de viața al regretatului designer, este sfașiat de durere in ziua in care Razvan…

- Moartea lui Razvan Ciobanu ridica din ce in ce mai multe semne de intrebare odata cu trecerea orelor. Necropsia a fost efectuata ieri 30 aprilie 209., de catre doctorii de la Serviciul de Medicina Legala Constanta. Totusi este mult mister in jurul cauzei mortii, nimeni din cadrul anchetei nedivulgand…

- Durere sfașietoare, marți, la Rașca. Copilașii familiei Dura din Rașca, morți in accidentul din Sambata Mare, produs la ieșire din Huedin, au fost conduși pe ultimul drum de o mare de oameni. Micuții, baiatul de 5 ani și fetița de 11 luni, au fost inhumați in spatele bisericii din Rașca. La inmormantare…

- Moartea lui Razvan Ciobanu a venit ca un traznet pentru toti apropiatii sai! Si fostul sau iubit cu care a trait o poveste extrem de controversata este afectat de cele intamplate. Sub privirile Paparazilor Spynews.ro, Marius a avut o reactie sfasietoare.

- Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineața in urma unui tragic accident de mașina, cauzele morții nu sunt inca clare, dar surse apropiate poliției spun ca acesta murit din cauza impactului. Un preot a declarat pentru huff.ro ca Razvan Ciobanu nu va avea parte de slujba de inmormantare pentru ca acesta…

- Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineața, iar familia și prietenii sunt distruși de durere. Apropiații designerului au inceput deja pregatirile pentru slujba de inmormantare, dar și pentru priveghi, așa cum este randuiala in religia creștin-ortodoxa.