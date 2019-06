Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi precizeaza fiecare ca sunt plecati fiecare în minivacanta de Rusalii împreuna cu sotiile, însa au decis sa transmita acest mesaj comun în urma articolelor aparute în presa în ultimele zile referitoare la tensiunile care ar exista între USR si PLUS.…

- Mihai Butean (22 de ani) a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP LIVE și a povestit cum a primit vestea neconvocarii la naționala de tineret. Echipa naționala de tineret va juca la turneul final din Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie 2019. Selecționerul Mirel Radoi l-a lasat acasa pe…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a vorbit, pe rețelele de socializare, despre viitorul sau in partid. ”Din acest moment, in mod oficial, PSD e oferit pe tava Sistemului de niște meduze politice. Asistam la...

- Liderul Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, ureaza "La multi ani" copiilor, spunand ca nu trebuie le stricam viitorul pentru interesele noastre egoiste."1 Iunie - La multi ani tuturor copiilor! Sa ii vedem sanatosi si fericiti, sa ne bucuram de ei si sa nu le stricam viitorul pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj cu prilejul „Zilei Veteranilor de Razboi”, in care arata ca aceștia au pus mai presus de propriul destin viitorul patriei și ca devotamentul și abnegația cu care ei au slujit drapelul național au facut ca Romania sa fie o țara respectata, conform…

- Devis Mangia a fost demis azi de pe banca formației CSU Craiova dupa infrangerea din weekend cu Viitorul, scor 1-2, ultima dintr-o serie de prestații slabe. Tehnicianul italian a transmis un mesaj prin intermediul paginii de Facebook a clubului, iar pentru a pastra autenticitatea cei ce se ocupa de…

- Gica Hagi a vorbit inaintea partidei de sambata dintre Viitorul și CSU Craiova, de la ora 21:30. Tehnicianul se gandește doar la victorie și recunoaște ca-i e dificil sa alinieze un prim „11". „Fara discuție ne intereseaza doar victoria care ne-ar aduce aproape de ei și ne-ar da oportunitatea de a prinde…

- David Neres, atacantul lui Ajax Amsterdam, are doar 22 de ani, dar increderea in sine nu-i lipsește. Varful brazilian a fost convocat și la naționala mare, dupa ce a adunat 9 meciuri pentru reprezentativa U20. Cu 28 de goluri in 91 de meciuri in toate competițiile, Neres are o carte de vizita care da…