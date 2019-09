Marius Dunca, președinte PSD Brașov, lanseaza un apel catre parlamentarii brașoveni, consilierii județeni, consilierii locali și cetațeni indemnandu-i sa lupte pentru interesele romanilor și sa semneze „Pactul național pentru bunastarea romanilor”. „In ultimii trei ani, romanii au dus-o din ce in ce mai bine. Le-au fost marite pensiile, salariile și alocațiile și, in același timp, au fost scazute sau chiar eliminate anumite taxe. Aceste masuri trebuie sa continue și in anii urmatori. Acum, in campania electorala, politicienii trebuie sa-și faca cunoscute intențiile. In acest sens, fac un apel…