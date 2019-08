Marius Croitoru (38 de ani) face minuni. FC Botosani a remizat, 2-2 cu Viitorul, la Ovidiu, iar trupa moldava a strans noua puncte in cinci etape si e pe locul patru in Liga 1, potrivit Mediafax.

Croitoru a dezvaluit cu ce isi "dopeaza" fotbalistii si cum a reusit sa-i capaciteze in asa fel incat sa joace de maniera in care o fac in acest start de sezon.

Viitorul si FC Botosani au remizat, luni seara, scor 2-2. Eric a deschis scorul in minutul 12, din penalty, Ashkovski a adus egalarea in minutul 27, apoi Gabi Iancu a reaus Viitorul in avantaj, in minutul 65, pentru ca in final…