- Procurorul sef al DNA a propus CSM prelungirea delegarii in functia de procuror sef al Sectiei judiciare penale din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a procurorului Madalina Scarlat, precum si prelungirea delegarii in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptie a procurorului…

- Ion Tighineanu, presedinte interimar al ASM, este inaintat la functia de presedinte al ASM. Candidatura acestuia a fost sustinuta cu majoritatea voturilor marti, 12 martie, de Adunarea Generala a Sectiei stiinte sociale, economice, umanistice si arte din cadrul ASM, dupa ce alte doua Adunari Generale…

- Candidatul pentru șefia partidului este președintele interimar Calin Dobra, liderul Consiliului Județean Timiș. La inceputul acestei saptamani au existat discuții in forul central al partidului, la nivel național, pe aceasta tema, chiar Dobra declarand pentru TION ca situația la nivelul organizației…

- Comisia electorala thailandeza a informat miercuri ca intentioneaza sa descalifice partidul care a nominalizat-o pe printesa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, sora mai mare a regelui, pentru functia de premier, informeaza Reuters si AFP. Potrivit comunicatului Comisiei Electorale,…

- Donald Trump a propus mai multi membri ai cluburilor sale de golf in functii diplomatice, aceasta fiind si metoda prin care Adrian Zuckerman, avocat in domeniul imobiliar, a fost propus pentru functia de ambasador al Statelor Unite in Romania,a dezvaluit publicatia USA Today. Pentru functia…

- Marian Lupu este candidatul selectat pentru funcția de președinte al Curții de Conturi. Comisia parlamentara economie, buget și finanțe a desfașurat interviul de concurs si a evaluat performantele sale profesionale. Propunerea urmeaza sa fie votata in plenul legislativului.

- Locuitorii comunei germane Hilgermissen, din landul Saxonia Inferioara, care se remarca prin lipsa numelor de strazi, au votat in favoarea mentinerii acestei situatii, in cadrul unui referendum care a avut loc duminica, relateaza dpa preluata de Agerpres. Gasirea unei case in aceasta comuna…

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, reactioneaza la anuntul facut de Danut Cristescu, presedintele CJ Teleorman, cu privire la faptul ca Liviu Dragnea ar urma sa fie candidatul social-democratilor la prezidentiale."Danuț Cristescu și-ar dori ca Liviu Dragnea sa fie candidatul, așa…