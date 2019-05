Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Morosanu, care a pierdut finala show-ului „Ferma“, de la Pro TV, in fata lui Marius Craciun, i-a transmis tanarului sportiv un mesaj de felicitare si a marturisit ca revine in ring.

- CASTIGATOR FERMA 2019: Sportivul Marius Craciun (23 de ani) si luptatorul K1 Catalin Morosanu (43 de ani) vor lupta in finala Ferma pentru marele premiu in valoare de 50.000 de euro si pentru titlul de „Fermierul Anului“. Cei doi au reusit sa treaca peste toate cele trei probe din semifinala reality…

- Mulți au fost, puțini au mai ramas. Dupa ce Diana a parasit show-ul cu lacrimi in ochi, Otniela, Marius, Moroșanu, Pastrama și Zmarandescu sunt cei cinci care au șanse egale la premiul de 50.000 de euro. Ieri au fost cu toții emoționați cand și-au revazut familiile, iar astazi ferma va deveni, din nou,…

- Pe contul ei de socializare, Diana Belbița a transmis un mesaj dupa ce a fost eliminata de la show-ul de televiziune Ferma. Diana Belbița a parasit emisiunea Ferma, de la Pro TV, in urma duelului cu Marius Craciun, cel cu care are o relație extrem de apropiata. Sportiva a parasit competiția in lacrimi.…

- Otniela l-a salvat pe Florin Pastrama de la duel și i-a asigurat locul in semifinala, insa drumul in ferma pentru una dintre fetele din grupul fermierilor se va opri chiar in aceasta seara. Ioana Filimon și Diana Belbița se vor lupta in arena de duel pentru a-și asigura un loc in semifinala, alaturi…

- Fanii reality-show-ului „Ferma – Un nou inceput” de la PRO TV sunt cu ochii pe cele doua cupluri bine sudate: Brigitte Nastase cu Florin Pastrama si Diana Belbita cu Marius Craciun. Desi au multe in comun si le sta tare bine impreuna, iata ca perechea de sportivi isi va spune Adio!, dupa stingerea reflectoarelor.…

- Se vehiculeaza deja numele marelui caștigator Ferma 2019. In concurs au intrat 18 concurenți, insa doar unul s-a dovedit a fi cel mai puternic. Se pare ca Marius Craciun a caștigat Ferma 2019, potrivit cancan.ro. Din informațiile aparute in presa, se pare ca tanarul a intrat la duel cu nimeni altul…