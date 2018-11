Dupa ce a lasat o impresie frumoasa in finala la turneul Masters 500 de la Basel Marius Copil a decis sa incheie acest an activitatea sportiva. El a spus ce a insemnat 2018 pentru el dar și ce vrea sa faca in 2019: sa ajunga in top 30.

„Turneul de la Basel a fost ultimul din anul acesta pentru mine. A fost un an greu, cu multe incercari, dar asta m-a ambiționat și mai mult sa imi ating obiectivele. Am obținut victorii importante și sunt bucuros ca am reușit, dupa turneul de la Basel,…