- Jucatoarea de tenis Monica Niculescu (locul 70 WTA) a castigat joi meciul cu sportiva slovaca Magdalena Rybarikova (18 WTA), scor 6-3, 6-3, si a avansat in runda a treia a turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, SUA, disputat pe suprafata hard.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Sorana Cirstea (33) debuteaza in aceasta seara in turneul de la Miami, urmand sa o infrunte pe Su-Wei Hsieh (61 WTA), intr-un meci din turul secund. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport 3. ...

- Fostul lider mondial, Serena Williams a fost eliminata chiar in primul tur al turneului WTA de la Miami. Tenismena americana a pierdut categoric meciul cu revelația acestui sezon, nipona Naomi Osaka, proaspata caștigatoare a turneului de la Indian Wells.

- Irina Begu (27 de ani, 37 WTA) a fost invinsa in primul tur al turneului de tenis de la Miami de americanca Danielle Rose Collins (24 de ani, 93 WTA). Romanca a cedat in doua seturi: 1-6, 1-6. Deși mult mai bine clasata decat oponenta ei in ierarhia tenisului feminin mondial, Irina Begu nu a avut replica…

- Niculescu a trecut in runda inaugurala de Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 75 WTA, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 38 de minute de joc. In turul doi, Niculescu va evolua in compania slovacei Magdalena Rybarikova, favorita 17, care a avut bye in runda inaugurala. Niculescu si Rybarikova…

- Caroline Wozniacki afirma ca i-ar fi “imposibil” sa calce pe urmele bunei sale prietene Serena Williams si sa revina in circuitul profesionist dupa ce ar aduce pe lume copil, asa cum a facut campioana americana , informeaza Agerpres. “Serena este o sportiva incredibila. Ii place sa joace si cred ca…

- Marius Copil il va intalni pe kazahul Mihail Kukuskin in prima runda a turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, care va debuta miercuri, informeaza Agerpres. Cei doi jucatori sunt vecini in clasamentul ATP, Copil (27 ani) ocupand pozitia…

- Roger Federer a fost invins duminica in finala turneului de la Indian Wells de catre argentinianul Juan Martin Del Potro. Acesta s-a impus cu 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2) in fața numarului unu mondial, dupa doua ore și 42 de minute de joc. "Este o mare deceptie sa pierzi cand ai avut trei…

- Daca se va califica, Halep ar putea juca impotriva polonezei Agnieszka Radwansla, locul 32 WTA si cap de sere numarul 30, in mansa a treia. In optimi, adversara romancei ar putea fi letona Anastasija Sevastova, locul 17 WTA si cap de serie numarul 20, sau americanca Madison Keys, locul 15 WTA si cap…

- Serena Williams s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells. Fostul lider mondial, care a revenit in circuitul mondial dupa o pauza de 14 luni, a eliminat-o din competitie pe olandeza Kiki Bertens dupa un meci extrem de disputat.

- Simona Halep, in turul III la Indian Wells. Cu cine va juca Simo in aceasta faza a turneului din California. Calificata direct in turul II al competiției, Simona Halep a jucat, sambata dimineața, in compania sportivei cehe Krystina Pliskova. Simona Halep s-a impus, scor 6-4, 6-4, dupa un meci disputat,…

- LIVESCORE Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul doi la Indian Wells. Meciul va avea loc in seara in noapte de sambata spre duminica. Sorana Cirstea (27 de ani, locul 35 WTA) are o misiunea infernala in fața locul 8 WTA, americanca de 35 de ani Venus Williams. Daca va trece de Venus, ar putea de…

- Irina Begu s-a calificat în turul secud al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a trecut de jucatoarea sârba Alexandra Krunic.Begu a reușit sa își învinga adversara în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-4, 6-1.În etapa urmatoarea…

- Rafael Nadal nu va juca nicio partida oficiala in luna martie a acestui an, acest lucru insemnand ca ibericul va rata turneele Masters de la Indian Wells si Miami. Motivul: Rafa este nerefacut dupa accidentarea suferita in timpul Australian Open, primul Grand Slam al anului.

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului challenger de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 150.000 de dolari, dupa ce a trecut de americanul Mitchell Krueger in trei seturi, cu 6-1, 1-6, 6-4. Copil (27 ani, 75 ATP), principalul…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 150.000 de dolari, gratie unei victorii facile in fata britanicului Liam Broady, cu 6-2, 6-1. Copil (27 ani, 75 ATP), principalul favorit al competitiei,…

- Mihaela Buzarnescu, locul 39 WTA si cap de serie numarul 5, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe jucatoarea spaniola Lara Arruabarrena, locul 82 WTA, calificandu-se in turul al doiela al turneului WTA de la Budapesta.Romanca s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 47 de minute…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o pe daneza Caroline Wozniacki, locul I WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Doha.Kvitova s-a impus, scor 3-6, 7-6 (7/3), 7-5, anunța News.ro. In finala, Kvitova va evolua cu spaniola…

- Constanteanca Simona Halep, a doua jucatoare de tenis a lumii, a avut parte de un debut perfect, astazi, la turneul de la Doha Qatar .Simona a invins o in turul doi cu 6 3, 6 0 pe rusoaica Ekaterina Makarova 36 WTA .In runda urmatoare, fostul lider mondial se va duela, joi, cu Anastasia Sevastova locul…

- Jucatoarea Sorana Cirstea, numarul 38 mondial, s-a calificat, marti, in turul doi al turneului de la Doha (Qatar), competitie de categorie Premier 5, dotata cu premii in valoare de 2,6 milioane de dolari, scrie Mediafax.ro.

- Tenismenul Marius Copil locul 93 ATP, s-a calificat pentru prima data intr-o finala a unui turneu ATP din cariera, la Sofia, dupa ce l-a invins, sambata, cu 6-4, 6-2, pe slovacul Jozef Kovalik, locul 187 ATP, venit din calificari. In ultimul act, romanul ar putea da piept cu elvetianul Stan Wawrinka,…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, cap de serie numarul 1, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Midland (SUA), cu premii totale de 100.000 de dolari. Buzarnescu a invins-o in turul doi pe sportiva elvetiana Stefanie Voegele, scor 1-6, 6-0, 6-2. In faza urmatoare, romanca…

- Mihaela Buzarnescu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, marti, cu scorul de 7-5, 7-5, pe britanica Naomi Broady, locul 118 WTA, calificandu-se in turul al doilea al turneului ITF de la Midland (SUA), cu premii in valoare de 100.000 de dolari.Buzarnescu s-a impus dupa o ora…

- Tenismanul elvetian Roger Federer s-a calificat mai ușor decat s-ar fi așteptat in finala turneului de Mare Șlem de la Australian Open. Al doilea favorit al competiției masculine a profitat de retragerea sud-coreeanului Hyeon Chung.

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manance. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la…

- Simona Halep are parte de o adversara dificila, dupa ce s-a calificat în optimi, la Australian Open. Japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, s-a calificat pentru prima data în cariera ei în optimie de finala ale unui grand slam, la Australian Open. Japoneza cu orgini haitiene,…

- Irina Begu si Monica Niculescu au trecut vineri dimineata de echipa australiana Jessica Moore/Ellen Perez, scor 3-6, 6-3, 7-5, calificandu-se in optimile probei de dublu de la Australian Open. Favoritele 10 nu s-au luptat numai cu jucatoarele locale, ci si cu caldura insuportabila, dar au reusit sa…

- Veste mare de la Melbourne! Ana Bogdan (25 de ani), locul 104 WTA, a reusit, joi, cea mai buna performanta a carierei la un turneu de Mare Slem. Aflata in premiera pe tabloul principal de la Australian Open, romanca s-a calificat in turul III, dupa ce a trecut de Iulia Putintseva, scor 1-6, 6-2, 6-3.

- Principala favorita a competitiei de la Melbourne, Simona Halep, nu a avut probleme in meciul cu Eugenie Bouchard, de care a trecut in doua seturi, 6-2, 6-2. In faza urmatoare a competitiei, Halep va juca impotriva americancei Lauren Davis, locul 76 WTA.

- Simona Halep s-a calificat, joi, in turul III de la Australian Open, dupa o victorie categorica in duelul cu Eugenie Bouchard. Halep s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-2. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii in runda a doua a turneului Australian…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, a fost eliminata in turul secund al Openului Australiei, fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/1), 6-4, de taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta locului 88 in clasamentul WTA, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Campioana…

- Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, a invins-o, marti, cu scorul de 6-4, 6-3, pe sportiva franceza Jessika Ponchet, locul 256 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul I al Australian Open. Muguruza s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 24 de minute.In faza urmatoare,…

- Ana Bogdan a reușit sa faca spectacol la Australian Open, dupa ce s-a calificat în turul secund al competiției. Ea a reușit sa o învinga pe numarul 11 mondial, Kristina Mladenovic.Ocupanta locului 104 WTA a obținut victoria în doua seturi, cu scorul 6-3, 6-2.Bogdan…

- Ana Bogdan, locul 104 WTA, a invins-o in aceasta dimineata pe frantuzoaica Kristina Mladenovic, locul 11 WTA, scor 6-3, 6-2. Ana Bogdan s-a alaturat Simonei Halep, Soranei Cirstea si Irinei Begu in turul secund de la Australian Open dupa victoria categorica in fata lui Mladenovic. Romanca a controlat…

- Angelique Kerber s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Sydney. Tenismena din Germania a eliminat-o din competitie pe Dominika Cibulkova din Slovacia. Kerber s-a impus in doua seturi cu scorul de 6-3 6-1, intr-o partida ce durat nu mai putin de o ora si 22 de minute.

- Simona Halep și Irina Camelia Begu se califica in finala de dublu a turneului de la Shenzhen (China) dupa ce le inving pe Blinkova & Geuer! Fetele noastre le vor intalni maine dupa finala de simplu dintre Simona și Siniakova ...

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson, favoritul numarul 2, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 dolari, invingandu-l trei seturi, 6-7 (3/7), 6-4, 6-2 pe kazahul Mihail Kukuskin, intr-o partida disputata joi. Anderson…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 9 WTA, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda).Halep a abordat serios meciul cu Konta, care a parut mai relaxata. Romanca a dat dovada de concentrare, a facut risipa…

- Simona Halep (26 de ani), numarzul 1 WTA, s-a calificat in finala turneului demonstrativ din Thailanda. In semifinale, campioana noastra a trecut de britanica Johanna Konta (26 de ani), locul 9 mondial, in doua seturi, scor 6-3, 6-3, dupa o ora si jumatate de joc