- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat in premiera in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de francezul Ugo Humbert, cu 6-3, 5-7, 7-6 (13-11), 4-6, 6-1, la capatul unui meci maraton de 4 ore si 14 minute.

- Amandoi sportivii romani s-au calificat in turul al doilea de la US Open, dar dupa doua meciuri cu o desfasurare contrastanta. Daca Sorana Cirstea s-a chinuit doar in primul set, castigat 7-5, cu cehoaica Siniakova, rezolvandu-l repede pe cel de-al doilea, Marius Copil a avut nevoie de 4 ore si 18 pentru…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de spaniolul Pablo Carreno-Busta cu 6-3, 6-7 (3), 6-4, marti, in runda a doua a turneului ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 717.955 dolari.

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Gabriela Ruse au obtinut victorii, luni, la New York, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului. Begu (92 WTA), care va implini 29 ani de 26 august, a invins-o pe turcoaica Pemra Ozgen…

- Marius Copil, locul 96 ATP, s-a calificat, duminica, in turul al doilea al turneului de 250 de puncte de la Winson Salem, dupa ce l-a invins, cu 6-4, 3-6, 6-3, pe Martin Klizan din Slovacia, locul 84 ATP.