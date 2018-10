Marius Copil, in fata meciului carierei: finala contra lui Roger Federer

Stiri pe aceeasi tema

- MARIUS COPIL - ROGER FEDERER // Marius Copil, 28 de ani, 93 ATP, joaca azi cel mai important meci al carierei. Romanul il intalnește in finala turneului ATP 500 de la Basel pe marele Roger Federer, 37 de ani, 3 ATP. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport…

- Tenismanul roman Marius Copil (28 ani, 93 ATP) s-a calificat vineri in semifinalele turneului ATP de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale de 1.948.420 euro, dupa ce a trecut de americanul Taylor Fritz, cu 7-6 (8-6), 7-5.