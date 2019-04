Stiri pe aceeasi tema

- România și Zimbabwe se afla la egalitate, scor 1-1, dupa prima zi a întrecerilor din cadrul turului I al Grupei a II-a, zona Europa/Africa a Cupei Davis. Dragoș Dima (327 ATP) a adus primul punct al echipei tricolore, impunându-se în fața lui Takanyi Garanganga (449 ATP), scor…

- Marius Copil (80 ATP) a cedat surprinzator meciul cu Benjamin Lock (546 ATP), rezultat în urma caruia România este condusa cu 1-0 de Zimbabwe în turul I al Grupei a II-a, zona Europa/Africa a Cupei Davis. A fost 6-4, 7-5 pentru Benjamin, dupa o partida care a durat o ora si 48 de minute.…

- CUPA DAVIS ROMANIA-ZIMBABWE. Meciul dintre Marius Copil (80 ATP la simplu) si Benjamin Lock (546 ATP la simplu) va avea loc vineri 5 aprilie, de la ora 15:00. Al doilea meci de simplu ii va opune pe Dragos Dima (327 ATP) si Takanyi Garanganga (449 ATP). Sambata 6 aprilie, de la ora 12:00 este…

- Joi a avut loc tragerea la sorți a meciurilor întâlnirii dintre România și Zimbabwe, din turul I al Grupei a II-a, zona Europa/Africa a Cupei Davis. Prima confruntare va avea loc vineri, de la ora 15:00, între Marius Copil (80 ATP) și Benjamin Lock (546 ATP).România…

- Tenismanul Marius Copil il va va infrunta pe Benjamin Lock in primul meci de simplu din cadrul intalnirii care opune echipele Romaniei si Zimbabwe, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, potrivit tragerii efectuate joi la Piatra Neamt.…

- Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a României, Gabriel Trifu, a convocat pentru întâlnirea cu Zimbabwe din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, pe cei mai valorosi jucatori români ai momentului: Marius Copil, Dragos Dima, Horia Tecau, Florin…

- CUPA DAVIS. "Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, Gabriel Trifu, a convocat, oficial, pentru intalnirea cu Zimbabwe din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, pe cei mai valorosi jucatori romani ai momentului: Marius Copil, Dragos Dima, Horia Tecau, Florin…

- Cupa Davis. Intalnirea Romania-Zimbabwe va avea loc in Romania. Cel mai bine clasat tenismen din Zimbabwe la simplu este Takanyi Garanganga, numarul 431 mondial. La dublu, cel mai bine clasat este Benjamin Lock, numarul 262 mondial. Cupa Davis. Confruntarile din Grupa a II-a vor avea loc…