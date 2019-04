Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a castigat intalnirea cu Zimbabwe, dupa ce Marius Copil l-a invins pe Takanyi Garanganga cu 6-4, 7-5 si a facut ca scorul sa devina 3-1, sambata, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis. AGERPRES…

- Echipele masculine de tenis ale Romaniei si Zimbabwe sunt la egalitate, 1 1, dupa ce Dragos Dima l a invins pe Takanyi Garanganga cu 6 3, 6 3, vineri, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur din Grupa a II a a zonei Europa Africa a Cupei Davis, informeaza Agerpres.roDupa ce Marius Copil,…

- Marius Copil (80 ATP) a cedat surprinzator meciul cu Benjamin Lock (546 ATP), rezultat in urma caruia Romania este condusa cu 1-0 de Zimbabwe in turul I al Grupei a II-a, zona Europa/Africa a Cupei Davis. A fost 6-4, 7-5 pentru Benjamin, dupa o partida care a durat o ora si 48 de minute. Meciurile se…

- Tenismanul Marius Copil il va va infrunta pe Benjamin Lock in primul meci de simplu din cadrul intalnirii care opune echipele Romaniei si Zimbabwe, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, potrivit tragerii efectuate joi la Piatra Neamt.…

- ​România revine la Piatra Neamt pentru un nou meci din Cupa Davis, cu Zimbabwe, în 5-6 aprilie 2019, informeaza Fedratia Româna de Tenis, potrivit News.ro. Dupa consultari cu componentii echipei României si dupa întâlniri cu autoritatile locale, care s-au…