- Tenismanul roman Marius Copil a debutat cu dreptul la editia din acest an a turneului Masters 1.000 ATP de la Miami (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-6 (7/2), 6-4, pe kazahul Mihail Kukuskin, intr-o partida disputata joi. Copil (27 ani), locul…

- Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a castigat joi meciul cu sportiva franceza Oceane Dodin (locul 98 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-5, si s-a calificat in turul trei al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, SUA, dotat cu premii totale in valoare de aproape opt milioane de dolari.

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- Istovita dupa mai multe schimburi grele din timpul meciului, Simona Halep a explicat motivele pentru care a fost la un pas sa piarda meciul cu frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA."Am avut multe meciuri grele, sunt obișnuita. Am vrut sa raman concentrata și sa nu renunț. Am luptat pana…

- Monica Niculescu s-a calificat in al doilea tur la Miami. Venita din calificari, Niculescu a trecut in 2 seturi de Yulia Putintseva, dupa o ora si 38 de minute de joc. Urmatoarea adversara va fi Magdalena Rybarikova, din Slovacia. Irina Begu a fost eliminata in primul tur.

- SIMONA HALEP - OCEANE DODINE online. Meciul lui Halep cu Dodin este al treilea de pe terenul principal, dupa o intalnire de simplu feminin si una de simplu masculin. Oceane Dodin a abandonat, marți, in meciul cu Alison Riske, dupa ce pierduse primul set 1-6, dar a intrat pe tabloul principal…

- In linistea caldurii de la Miami, "poezia" din jocul Monicai Niculescu s-a construit, asa cum era si logic, in jurul celebrului sau de-acum slice de forehand. Yulia Putintseva a incercat din rasputeri sa gaseasca antidotul, insa nici de aceasta data nu a fost cu mai mare noroc pentru jucatoarea din…

- Inainte de a juca primul meci la turneul de la Miami, Simona Halep, locul 1 WTA, a participat la un eveniment caritabil, unde a infruntat-o intr-un meci demonstrativ de dublu mixt pe Serena Williams. Liderul mondial a vorbit despre revederea cu jucatoarea americana și impresiile pe care i le-a lasat…

- Simona Halep va debuta, cel mai probabil, vineri in turul II. Ea are de aparat prezenta in sferturi din 2017. Atunci, romanca a fost eliminata, iar meciul ei a furnizat un episod care a facut inconjurul lumii.

- Marius Copil – Mikhail Kukushkin, in primul tur la Mastersul 1.000 de la Miami. Romanul are in buzunar 15.610 dolari. Competiția de tenis din California are premii totale de 7.972.535$. Dupa ce aseara s-a tras la sorți tabloul feminin, in aceasta seara s-a aflat componența tabloului masculin. Singurul…

- Simona Halep, locul I WTA, este acceptata direct in turul al doilea la turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami, faza in care va evolua cu Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA sau cu o jucatoare din calificari.

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- Serena Williams s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells. Fostul lider mondial, care a revenit in circuitul mondial dupa o pauza de 14 luni, a eliminat-o din competitie pe olandeza Kiki Bertens dupa un meci extrem de disputat.

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, in noaptea de vineri spre sambata, in turul trei al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, numarul 77 WTA, scor 6-4, 6-4.

- Dupa ce a fost nevoita sa se retraga inainte de semifinale de la Doha, din cauza unei accidentari, Simona Halep revine pe teren saptamana viitoare, la Indian Wells, turneu transmis IN DIRECT pe Digi Sport si pe care campioana noastra l-a castigat in 2015. La editia din acest an, Halep merge…

- Elvetianul Stan Wawrinka, locul 12 ATP, a anuntat, joi, ca nu va participa la turneele de la Indian Wells si Miami, ca urmare a operatiei la genunchi de anul trecut. “Din nefericire trebuie sa anunt ca nu voi putea juca la Indian Wells si Miami. Ambele sunt turnee extraordinare, dar revenirea dupa…

- Florin Mergea și Daniel Nestor s-au oprit in sferturile de finala, la turneul ATP 250 de la Marsilia. In Franța, romanul și canadianul au pierdut, miercuri seara, in fața perechii Klaasen – Venus. ATP 250 – Open 13 (Marsilia) Raven Klaasen / Michael Venus – FLORIN MERGEA / Daniel Nestor 6-3, 6-3 In…

- Cum arata un antrenament al lui Marius Copil, cel mai bun jucator de tenis al Romaniei. Aradeanul a revenit in țara dupa finala de la Sofia, cel mai valoros, și a intrat in sala, cu antrenamente in zilele de luni marți și miercuri, urmand ca joi sa plece in SUA, pentru alte turnee pe hard. In București,…

- Florin Mergea face pereche cu Daniel Nestor. Canadianul are 45 de ani. Cei doi vor evolua marți, in primul tur la Marsilia, turneu de categoria ATP 250. ATP 250 – Open 13 (Marsilia) FLORIN MERGEA / Daniel Nestor – Damir Dzumhur / Antonio Sancic (ora 16.00) Canadianul nascut la Belgrad are varsta de…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a redevenit oficial numarul unu mondial, in clasamentul ATP publicat luni, dupa titlul cucerit duminica la Rotterdam, in timp ce romanul Marius Copil a urcat pe locul 73. Federer, care si-a trecut in palmares al 97-lea titlu din cariera, a devenit, la 36 de ani si 6…

- 303 saptamani pe prima pozitie (record absolut), inapoi in fotoliul de lider la 14 (!) ani distanta dupa prima "incoronare", redobandirea locului intai dupa o pauza de 5 ani, cel mai batran din istorie care se afla la conducerea ierarhiei ATP. Pe scurt: Roger Federer. Se actualizeaza.

- In urma cu putin timp s a incheiat meciul de box in care romanul Ronald Gavril a fost invins, la puncte, de americanul David Benavidez. Partida, tramsisa la antena3, contand pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie, a avut loc, intr o gala desfasurata la Mandalay Bay Events Center din Las…

- Roger Federer, la un singur meci de locul 1 ATP. Are de invins un jucator batut saptamana trecuta de Marius Copil. Roger Federer, numarul 2 ATP, n-a pierdut set, joi seara, in fața germanului Philipp Kohlschreiber, in ”optimile” de la ATP 500 de la Rotterdam. Maestrul elvețian s-a impus cu 7-6 (8),…

- Finalist saptamana trecuta la Sofia, Marius Copil a parasit prematur turneul ATP de la Rotterdam, jucatorul nostru fiind depasit in doua seturi identice (6-4, 6-4) de bosniacul Damir Dzumhur (29 ATP).

- ATP 500 Rotterdam, primul tur. Marius Copil – Dzumhur (azi, ora 13.30). Aradeanul, ”vanat” de un alt bosnic. Competiția olandeza se joaca indoor, pe hard, și are premii totale de 1,862,925 E. ATP 500 ROTTERDAM MARIUS COPIL – Damir Dzumhur (ora 13.30) Dupa Mirza Basic, in compania caruia a jucat finala…

- Elvetianul Stan Wawrinka, locul 13 ATP si favorit 5, a fost eliminat, marti, in primul tur al turneului de la Rotterdam, de olandezul Tallon Griekspoor, numarul 259 mondial.Griekspoor, beneficiar al unui wild-card, s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 6-2, anunța News.ro. In faza urmatoare,…

- Cui i-a daruit Marius Copil racheta rupta in meciul cu Mirza Basic, finala de la Sofia. Aradeanul a avut galerie in capitala Bulgariei. O mana de romani a venit sa-l vada in partida cu bosniacul Basic. Unul dintre aceștia, Catalin Șerbanescu, a primit la final, din partea lui Marius, racheta rupta…

- Jucatorul de tenis Marius Copil, care a urcat de pe locul 93 pe 74 in clasamentul ATP, a declarat ca este foarte fericit pentru prima sa finala ATP din cariera, cea din turneul de 250 de puncte de la Sofia pierduta in fata bosniacului Mirza Basic, si a precizat ca aceasta il motiveaza pentru viitor.…

- Marius Copil a inregistrat un salt de 19 pozitii in clasamentul ATP, dupa ce a disputat finala turneului de la Sofia. In acest moment, jucatorul nostru se afla pe locul 74 in lume, cu 731 de puncte acumulate. Lider se mentine Rafael Nadal, insa ibericul ar putea pierde locul intai daca Roger Federer…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de bosniacul Mirza Basic cu 7-6 (6), 6-7 (4), 6-4, duminica, in finala turneului ATP de la Sofia, dotat cu premii totale de 501.345 euro. Copil (27 ani,...

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de bosniacul Mirza Basic cu 7-6 (6), 6-7 (4), 6-4, duminica, in finala turneului ATP de la Sofia, dotat cu premii totale de 501.345 euro. Copil (27 ani, 93 ATP), aflat la prima sa finala ATP din cariera, a trecut pe langa cel mai mare rezultat al sau, insa…

- Marius Copil joaca IN DIRECT la Digi Sport 2 prima sa finala ATP din cariera. Romanul, locul 93 in ierarhia mondiala, a reusit cel mai bun rezultat personal dupa ce in semifinala de la Sofia l-a invins cu 6-4, 6-2 pe slovacul Jozef Kovalik. MARIUS COPIL - MIRZA BASIC LIVE VIDEO ONLINE DIGI…

- Marius Copil a reusit, sambata, cea mai importanta performanta a carierei: calificarea in finala unui turneu ATP. In lupta pentru titlul de la Sofia, Copil il va intalni pe bosniacul Mirza Basic (129 ATP), jucator venit din calificari. "Am visat la acest moment din prima zi in care am inceput sa joc…

- In varsta de 27 de ani, Marius Copil (93 ATP) va disputa, duminica, prima finala ATP din cariera. In ultimul act al turneului de la Sofia, romanul se va duela cu bosniacul Mirza Basic (129 ATP). Venit din calificari, Basic a produs surpriza si l-a eliminat in semifinale pe elvetianul Stan Wawrinka (15…

- Marius Copil, in varsta de 27 de ani, locul 93 ATP, s-a calificat pentru prima data in cariera intr-o finala a unui turneu ATP, la Sofia. El este primul roman care accede in ultimul act al unei competitii profesioniste de simplu, dupa aproape sapte ani, arata News.ro. La 21 mai 2011, Victor Hanescu…

- Marius Copil a trecut cu 6-4, 6-2 de slovacul Jozef Kovalik, locul 187 ATP. Partida a durat o ora si 16 minute si a fost dominata categoric de roman. Dupa acest rezultat, Marius Copil si-a asigurat 47.105 euro si cu 150 de puncte ATP, in timp ce castigatorul va primi 89.435 de euro si 250…

- Romanian tennis player Marius Copil qualified on Friday for the semifinals of the ATP tournament in Sofia, featuring overall prizes of 501,345 euro, after defeating Luxembourg Gilles Muller, third seed, 6-4, 6-4. Copil (aged 27, ATP's 93) prevailed in one hour and 20 minutes over a 34-year…

- Jozef Kovalik, locul 187 ATP, venit din calificari, l-a invins, vineri, cu scorul de 7-6 (2), 6-4, pe cipriotul Marcos Baghdatis, locul 123 ATP, in sferturile de finala ale turneului de 250 de puncte de la Sofia. Kovalik s-a impus intr-o ora si 53 de minute in fata finalistului de la Australian Open,…

- Tenismanul slovac Jozef Kovalik va fi adversarul romanului Marius Copil in semifinalele turneului ATP de la Sofia, dotat cu premii totale de 501.345 euro, in urma victoriei obtinute vineri in doua seturi, 7-6 (7/2), 6-4, in fata cipriotului Marcos Baghdatis. Marius Copil (27 ani, 93 ATP) nu l-a inalnit…

- Romanian tennis player Marius Copil qualified on Thursday for the quarterfinals of the ATP tournament in Sofia, featuring overall prizes of 501,345 euro, after defeating Slovenian Blaz Kavcic, 6-2, 6-2. Copil (aged 27, ATP's 93rd) only needed 67 minutes in order to prevail over Kavcic (aged…

- Tenismanul sloven Blaz Kavcic va fi adversarul romanului Marius Copil in optimile turneului ATP de la Sofia, dotat cu premii totale de 501.345 euro, dupa ce a trecut miercuri de sarbul Laslo Djere in urma a doua seturi simetrice, 6-4, 6-4. Blaz Kavcic, 30 de ani, este locul 111 ATP, cu…

- Marius Copil (93 ATP) l-a invins pe olandezul Robin Haase (favorit numarul cinci), reusind astfel sa se califice in optimile turneului ATP de la Sofia (competitia este dotata cu premii totale in valoare de 501.345 de dolari).

- Veste imensa pentru Simona Halep la nici macar o saptamana de la pierderea finalei de la Australian Open si a primului loc mondial. Principala sa adversara, Caroline Wozniacki, va face un anunt fabulos, scrie presa straina. Este insarcinata si va trebui sa se retraga din tenis mai bine…

- Veste imensa pentru Simona Halep la aproape o saptamana de la pierderea finalei de la Australian Open si a primului loc mondial. Principala sa adversara, Caroline Wozniacki, va face un anunt fabulos, scrie presa straina. Este insarcinata si va trebui sa se retraga din tenis mai bine de un an.Citește…

- Simona Halep s-a calificat dupa o victorie superba in turul al treilea de la Australian Open, insa liderul mondial se gandește serios daca va mai intra pe teren sambata, 20 ianuarie, in meciul cu sportiva din USA, Lauren Davis, locul 76 WTA. Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, va evolua…

- Siomona Halep e mandra de prestatia ei, mai ales ca a fost obtinuta in conditiile in care inca resimte dureri dupa accidentarea suferita la glezna in primul tur. "Am jucat foarte bine astazi, chiar daca nu e simplu sa joci contra ei. Am simtit mingea, am reusit sa deschid terenul si am gasit…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, nr. 3 mondial, s-a calificat in turul trei la Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, avand nevoie de cinci seturi, 4-6, 6-2, 6-4, 0-6, 8-6, pentru a trece de americanul McKenzie McDonald, un jucator venit din calificari, nr. 186 mondial. …

- Gilles Simon s-a impus dupa un meci care a durat putin peste doua ore. Marius Copil a trecut o singura data de turul I, in 2015, la singura sa prezenta anterioara pe tabloul principal al Australian Open. Atunci, el a fost eliminat in turul secund, de elvetianul Stan Wawrinka. Prima BOMBA la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorti efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani si ocupa locul…