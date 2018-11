Stiri pe aceeasi tema

- Olguta Vasilescu nu va mai ocupa postul de ministru al Muncii. Potrivit Romania TV, aceasta va pleca la Ministerul Transporturilor, acolo de unde va prelua mandatul de la cel care a ocupat, pana acum, functia de ministru, adica Lucian Sova. Potrivit sursei citate, majoritatea noilor ministri…

- Remanierea Guvernului a fost supusa la vot, ministru cu ministru, in CEx al PSD. Potrivit ultimelor informatii, sunt sapte ministri care urmeaza sa fie inlocuiti. Unii vor pleca din Guvern, altii vor prelua alt portofoliu. Astfel, Lucian Sova pleaca de la Ministerul Transporturilor si va fi inlocuit…

- Deputatul PSD Marius-Constantin Budai ar urma sa fie viitorul ministru al Muncii, in locul Olguței Vasilescu care se muta la Transporturi in Guvernul Viorica Dancila. In varsta de 46 de ani, Budai este de...

- Surse politice au declarat, pentru MEDIAFAX, ca o varianta de lucru luata in calcul, in ceea ce priveste remanierea Cabinetului Dancila este ca Lia Olguta Vasilescu sa preia portofoliul de la Ministerul Transporturilor.

- Conducerea PSD se reuneste azi, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv in care se va stabili ce ministri pleaca din Guvern. Potrivit unor surse politice, aproape o treime dintre actualii demnitari vor parasi Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie),…

- Conducerea PSD se reuneste azi, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv in care se va stabili ce ministri pleaca din Guvern. Potrivit unor surse politice, aproape o treime dintre actualii demnitari vor parasi Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie),…

- Cei interesați sa-și depuna candidatura pentru conducerea ASF o pot face pana luni, 5 noiembrie, inclusiv, cand este data limita, iar pana la acest moment in cursa au ramas inscriși cei 28 de candidați, a declarat marți pentru HotNews.ro, Marius Budai (PSD), președintele Comisiei de buget finanțe din…

- ”Eu, cu domnul presedinte Dragnea, am foarte multe intelegeri, ieri am avut o discutie, cred ca de trei ori ne-am vazut ieri la trei intalniri, cred ca undeva la patru-cinci ore am stat de vorba fata de forma in Guvern si comisia care s-a format, cum avem de gand cu secretarul general al guvernului,…