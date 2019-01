Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in Parlamentul European pentru a prezenta prioritatile Romaniei pentru presedintia Consiliului UE, ministrul Muncii, Marius Budai, a incurcat foile si a ajuns sa vorbeasca fara nicio noima, dupa cum arata imaginile video postate de liberalul Dan Vilceanu pe...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si Carmen Dan, ministrul de Interne, vor fi audiati in cadrul Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European. Tudorel Toader urmeaza sa prezinte in Comisia LIBE prioritatile in domeniul Justitiei ale Presedintiei…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, va prezenta luni, la Bruxelles, prioritatile Romaniei in domeniul financiar in fata Comitetului pentru Afaceri Economice si Monetare din Parlamentul European, iar ...

- Premierul Viorica Dancila a confirmat, joi, ca salariul minim pentru persoanele cu o vechime in munca de cel putin 15 ani nu mai creste la 2.350 de lei, asa cum anuntasera guvernantii initial. In sedinta de vineri, Guvernul va aproba aceasta majorare de la 1 ianuarie doar pentru persoanele…