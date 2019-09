Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu de la Romania TV, Gigi Becali a vorbit despre egalitatea intre sexe și despre incidentul petrecut intre Anamaria Prodan și Dan Alexa. De altfel, in urma cu cateva zile Gigi Becali a reacționat intr-o maniera deja caracteristica și a precizat ca ”o lua…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a subliniat ca nu președintele Klaus Iohannis a fost cel care a dorit marginalizarea lui Rareș Bogdan. Inițiativa i-a aparținut tocmai lui Ludovic Orban, președintele PNL. Chirieac a amintit ca PNL ii datoreaza fostului jurnalist cel puțin cinci puncte…

- In direct la Romania TV ,inistrul Muncii a facut mai multe precizari cu privire la promulgarea legii pensiilor, iar mai apoi a avut mai multe contre cu un deputat PNL. ”Iata ca ceea ce am spus de la inceput ca este o lege constituționala s-a adeverit. Daca opoziția nu ar fi contestat aceasta…

- ”Strasbourg. Azi incepe sesiunea plenara constitutiva, dureaza pana pe 4. Un moment solemn, dar nu de asta va dau de știre. Ci deoarece am descoperit zilele astea ca liberalii romani au facut aici lucruri despre care nu s-a auzit in țara. Bune!!!! Numai ca, prinși cu activitațile curente (și credeți-ma,…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu și deputatul PNL, Pavel Popescu, au avut o confruntare de zile mari, in direct la Romania TV. Deputatul i-a reproșat Ecaterinei Andronescu ca este ministru al Educației de 20 de ani și in acest domeniu este dezastru. In replica, Andronescu i-a cerut sa-și…

- Echipa naționala a României U-21 s-a calificat în semifinalele Campionatului European de Tineret dupa remiza alba cu reprezentativa Franței, dar totul a fost umbrit de un incident neplacut petrecut la finalul jocului disputat la Cesena. Cristi Manea, cel care a jucat toate minutele…

- Ioana Ene Dogioiu, jurnalist de presa anti-PSD i-a reproșat liberalului Florin Roman, in platoul Realitatea TV, de ce nu s-au pregatit mai bine pentru moțiunea de cenzura. Drept raspuns, Florin Roman a inceput sa desfașoare strategii de tipul intreruperea vorbitorului, vorbitul peste celalalt,…

- Mirel Palada și Cristian Seidler, de la USR, au avut un schimb de replici, luni seara, la Romania TV. Cei doi au fost invitați in emisiunea lui Victor Ciutacu, iar deputatul USR a spus ca refuza sa intre in dialog cu sociologul Mirel Palada, pe care l-a numit ”batauș de studio”. In trecut, Palada…