Marius Budăi: Pensiile speciale ale primarilor vor fi asigurate din bugetele locale. Impactul nu va fi foarte mare "Aceste indemnizatii pentru limita de varsta vin cumva ca o reactie la ce s-a intamplat in trecut. In multe mandate sunt primari care nu au avut contributivitate, nu au avut salariu, ci au avut indemnizatie de primar. In aceasta situatie, avem primari de 4, 5, 6 mandate in Romania care are au o pensie de 1.200 - 1.400 de lei. De aici a fost aceasta discutie. Foarte important de spus este ca banii nu se dau de la bugetul de stat, ci se asigura din bugetele locale de catre fiecare dintre Unitatile Administrativ-Teritoriale. Pentru fiecare primarie, avem evident si un impact, care nu va fi foarte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

