„Speram ca viitoarea Guvernare, de dreapta, din cine va fi formata ea, nu doar sa nu taie salariile și pensiile, ci, foarte important, sa aplice in continuare creșterile prevazute de Legea Salarizarii Unitare și noua Lege a Pensiilor. Și va reamintim ca Legea 153/2017 prevede creșteri anuale pana in 2022, ale salariilor bugetarilor, cu data de 1 ianuarie a fiecarui an, cu 25% din diferența dintre salariul in plata și cel prevazut in grila din 2022. Va reamintim, de asemenea, ca salariile profesorilor trebuie marite, de la 1 septembrie 2020 la nivelul prevazut in grila din anul 2022", a declarat,…