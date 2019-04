Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale poarta discutii cu Ministerul Educatiei pentru a lansa in cel mai scurt termen scolile profesionale, a declarat luni ministrul Muncii, Marius Budai, referitor la masurile pe care Guvernul le are in vedere pentru rezolvarea crizei de forta de munca. "Suntem in…

- Pensiile lunii aprilie, platite pana pe data de 15. Unele pensii vor creste spectaculos, asigura ministrul Muncii. Pensiile aferente lunii aprilie vor incepe sa fie platite de luni, iar pentru pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca majorarea va fi spectaculoasa, a declarat, duminica,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Romania TV ce se intampla cu pensiile romanilor si cand se vor dubla alocatiile copiilor. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si a facut datoria si a dat aprobarea doamnei premier si al majoritatii parlamentare, o ordonanta de urgenta prin care a modificat…

- "Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si-a facut datoria si a dat aprobarea doamnei premier si al majoritatii parlamentare, o ordonanta de urgenta prin care a modificat legea 61 pe 1993, legea 448 pe 2006, cele 2 legi care reglementeaza in prezent plata acestor drepturi catre copii. Totusi nu se…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale va organiza, in urmatoarea perioada, burse ale locurilor de munca dedicate special muncitorilor romani din tari ale UE, pentru a convinge cat mai multi sa revina in tara, mai ales pentru a lucra in sectorul constructiilor, unde salariul minim a crescut considerabil.…

- Guvernul a aprobat vineri proiectul de Lege care stabileste cadrul general de principii pentru dobandirea si pastrarea drepturilor de pensie suplimentara pentru lucratorii din statele UE, in vederea cresterii mobilitatii acestora, informeaza Ministerul Muncii, intr-un comunicat. Acest cadru general…

- Bugetul din acest an va fi unul al investitiilor, dar masurile pentru salariati si pensionari vor continua, a declarat, duminica seara, la România TV, ministrul Muncii, Marius-Constantin Budai, citat de Agerpres."Va fi într-adevar un buget al investitiilor, un buget al investitiilor…