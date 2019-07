Stiri pe aceeasi tema

- Vor fi incepute procedurile pentru achiziția programului informatic necesar recalcularii celor aproape cinci milioane de pensii, este anunțul facut recent de Ministrul Muncii, Marius Budai. Legea prevede majorarea pensiilor in mai multe etape, pana in 2021.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat luni, ca vor fi incepute procedurile pentru achiziția programului informatic necesar recalcularii celor aproape 5 milioane de pensii. Legea prevede majorarea etapizata a pensiilor, pana in 2021. Reamintim ca președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca vor incepe pregatirile necesare pentru marea recalculare a pensiilor, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, noua lege a pensiilor. “Daca nu era contestata aceasta lege putem fi cu șase luni inainte. Puteam cumpara aparatura,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca bugetul va putea susține creșterea pensiilor, subliniind ca exista „spațiu bugetar” pentru a acoperi toate plațile. Budai a mai spus ca se poate discuta despre bugete anuale, nu multianuale, potrivit mediafax.„Noi discutam pe trei paliere aici:…

- Veste buna pentru pensionarii din Romania: incepand cu luna septembrie se vor da mai multi bani la pensii. Anuntul a fost facut de Ministrul Muncii, Marius Budai, care a tinut astfel sa sublinieze ca Guvernul are in continuare bani pentru plata pensiilor. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat miercuri, la Braila, ca valoarea punctului de pensie va creste incepand cu 1 septembrie, de la 1.100, la 1.265, indiferent daca pana la acea data va intra sau nu in vigoare noua Lege a pensiilor. "Dintr-o lege cu peste 180 de articole, Curtea Constitutionala…

- Peste 42.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca au fost trimise pensionarilor, urmand ca restul de 58.000 sa fie eliberate pana la finalul lunii septembrie 2019, a spus ministrul Muncii, Marius Budai. „M-am asigurat cu toti colegii de la Casele de Pensii din tara…

- "Sunt acum 40 mii de dosare trimise catre pensioanri, dintre care 36 mii deja sunt puse in plata. Acum avem deja 36 mii puse in plata si urmeaza dupa 1 mai sa primeasca si banii acasa. La Casa Nationala de Pensii am nevoie de oameni. Si facem acum o analiza sa vedem ce oameni putem duce la Casa de…