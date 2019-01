Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile ar trebui sa se bazeze strict pe contributivitate, iar cine doreste o pensie mai mare ar trebui sa isi mai ia un job si sa isi creasca veniturile, a declarat miercuri seara, la Digi24, ministrul Muncii, Marius Budai, potrivit agerpres.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi! Care sunt…

- Pensiile ar trebui sa se bazeze strict pe contributivitate, iar cine doreste o pensie mai mare ar trebui sa isi mai ia un job si sa isi creasca veniturile, a declarat miercuri seara, la un post de televiziune, ministrul Muncii, Marius Budai, scrie antena3.ro."E un sistem pe care nu il gestioneaza ministrul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta ca incepand cu data de 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1.265 lei, precizand ca persoanele care nu au avut punctaj la grupe vor avea parte de recalculari la pensie.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta ca incepand cu data de 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1.265 lei, precizand ca persoanele care nu au avut punctaj la grupe vor avea parte de recalculari la pensie.

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege prin care isi propune completarea arhitecturii sistemului de pensii din Romania, prin acest cadru legislativ fiind permisa obtinerea unei pensii ocupationale suplimentare, un beneficiu pe care angajatorul il poate crea pentru angajatii lui, a declarat…

- "Noi ne vom ține de cuvant și vom respecta acel calendar al creșterii puctului de pensie. Se va respecta calendarul majorarilor. Impreuna cu domnul ministru al Finatelor am introdus in OUG și acele majorari de punct de pensie” a declarat ministrul Budai la Romania TV. Acesta a mai declarat…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a explicat, la Romania TV, ce se va intampla cu pensiile in anul 2019, dar și de ce nu va mai avea loc nicio marire de la 1 ianuarie. "Vom avea o lege a pensiilor, știm cu toții ca ea a fost aprobata in plenul camerei deputaților, care este for decizional pe…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca punerea in plata a pensiilor recalculate se va face incepand cu 1 octombrie 2018, indiferent cand se va termina de recalculat ultimul dosar. „Vor primi in plus (pensionarii n.r) de cand a intrat legea in vigoare, de la 1 octombrie. In lege spune ca…