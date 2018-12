Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii Olguta Vasilescu, a declarat, marti, dupa adoptarea in Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a raportului la proiectul legii pensiilor, ca aceasta lege este buna, aplicabila si elimina inechitati, potrivit Agerpres. "Legea pensiilor este foarte importanta, s-au…

- Fostul ministru al Muncii, Lia OlguțaVasilescu, a declarat, luni, ca foarte probabil Opoziția sau președintele Klaus Iohannis vor ataca legea pensiilor la CCR deoarece se gandesc ca vor urma la guvernare și nu vor aplicarea legii din cauza impactului mare pe care il are."Aceasta lege (a pensiilor…

- Fostul ministru al Muncii, Lia OlgutaVasilescu, a declarat, luni, ca foarte probabil Opozitia sau presedintele Klaus Iohannis vor ataca legea pensiilor la CCR deoarece se gandesc ca vor urma la guvernare si nu vor aplicarea legii din cauza impactului mare pe care il are.

- Luni, plenul Senatului ar putea vota proiectul de lege privind pensiile, realizat de fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si asumat de guvern. In cazul in care legea intra in vigoare in forma transmisa de guvern, in 2022 cheltuielile cu...

- Reprezentantii Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania au anuntat ca vor protesta, miercuri, in Piata Victoriei, nemultumiti de Legea pensiilor. Protestatarii ar urma sa se stranga in piata incepand cu ora 11.00. Pensionarii spun ca nu sunt de acord cu faptul ca pensiile nu vor mai…

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani, ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a declarat vineri ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, scrie...

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu.

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani, ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a declarat vineri ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu. ‘Legea pensiilor saptamana viitoare urmeaza sa o trimitem…