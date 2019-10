Marius Budăi, bilanț activitate la Ministerul Muncii și Justiției Sociale Demnitarul a atras atenția ca Guvernarea PSD lasa romanilor un salariu minim brut pe economie de 2.080 lei, respectiv de 2.350 lei pentru angajații cu studii superioare și un an vechime și 3.000 de lei pentru angajații din construcții, in condițiile in care salariul minim era 1.250 de lei, la inceputul mandatului.

In conferința de bilanț, Marius Budai a aratat ca salariul mediu brut este astazi de 5.127 de lei și ca exista un numar record de contracte de munca inregistrate in Revisal: 6.465.354 contracte de munca aferente unui numar record de 5.609.060 salariați activi. Acesta a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are, in prezent, aproximativ 7 milioane de angajati si 4,9 milioane de pensionari iar somajul este la un nivel minim istoric, a aratat ministrul interimar al Muncii, Marius Budai, miercuri, in conferinta de bilant. Potrivit acestuia, salariul mediu brut este astazi de 5.127 de lei si exista…

- "Guvernarea PSD lasa romanilor un salariu mediu brut de 5.127 de lei și un numar record de contracte de munca inregistrate in Revisal-ul gestionat de Inspecția Muncii: 6.465.354 contracte de munca aferente unui numar record de 5.609.060 salariați activi. Atenție, aceasta cifra nu conține funcționarii…

- Marius Budai a declarat ca cei 400.000 de bugetari care, in opinia președintelui Camerei de Comerț Romane-Germane, Dragoș Anastasiu, ar trebui disponibilizați, nu sunt in pericol. „Noi avem in Romania asa un dar fantastic de a ne jigni unii pe altii. Daca noi iesim si spunem ca bugetarii sunt…

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) felicita astazi reprezentanții generațiilor care au infruntat perioade mult mai dificile decat cele din prezent și ii asigura de atenția sporita pe care o acorda condițiilor de viața și respectarii drepturilor lor, se arata intr-un comunicat de presa. …

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a facut, marti, un apel public catre populatia din Botosani sa semneze impreuna cu PSD "Pactul national pentru bunastarea romanilor". Potrivit acestuia, Pactul national pentru bunastarea romanilor reprezinta asigurarea fiecarui botosanean…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat, joi, la Iasi, ca isi doreste sa transforme Romania intr-o piata a fortei de munca calificate si bine platite iar romanii sa aiba venituri cat mai apropiate de media celor din Uniunea Europeana. "Noi am spus tot timpul ca…

- Ministrul muncii, Marius Budai, declara ca va incepe plata pensiilor marite Marius Budai, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, participa la sedinta Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor. Foto: Grigore Popescu/ Agerpres Plata pensiilor marite va începe efectiv de mâine,…

- "Am primit informari ca cei de la DGSASPC Maramures au colaborat cu anchetatorii DIICOT de la inceput si le-au oferit si asistenta atat lor, cat si copiilor, in prima faza. Va dati seama ca informatii foarte, foarte multe nu pot sa dau, pentru ca este o ancheta in derulare, dar ce am putut noi face…