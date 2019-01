Marius Budai: Avem un proiect privind pensia ocupationala suplimentara; este un beneficiu pe care angajatorul il poate crea pentru angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica un proiect de lege privind sistemul de pensii ocupaționale, care are termen de implementare 13 ianuarie 2019. Pensia ocupaționala este suplimentara, distincta de celelalte pensii din Romania și vine in completarea tipurilor de pensii acordate in cadrul…

