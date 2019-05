Marius Budăi: Au fost eliminate pensiile sub 500 de lei Din decembrie 2016 pana in martie 2019, au crescut toate pensiile din Romania cu peste 30% pe fiecare nivel valoric si au fost eliminate pensiile sub 500 de lei, a anuntat miercuri seara, ministrul Muncii Marius Budai. "Este o crestere etapizata pe care noi am preconizat-o odata cu crestere PIB. Vom intra la excedent la pensii datorita cresterii masei salariale si transferului contributiilor de la angajator la angajat", a explicat Budai, potrivit Mediafax. "A disparut numarul pensionarilor care au sub 500 de lei pensie, in decembrie numarul acestora era de 1.332.116, iar in martie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

